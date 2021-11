Farming Simulator 22 – recenze

22. 11. 2021 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Farming Simulator je po netradičně dlouhé odmlce zpět. Studio Giants Software se po letité spolupráci zřeklo svého vydavatele Focus Home Interactive a rozhodlo se pro dráhu nezávislého vývojáře. Nový díl milované farmařící série navíc dělí od předešlé devatenáctky celé tři roky, tedy očekávání velkých novinek a změn je namístě.

Tvrdit, že je Farming Simulator 22 tolik potřebnou revolucí série, by bylo přehnané, stejně jako tvrdit, že se tvůrci vůbec nesnažili. Jejich nový počin přináší několik velmi vítaných systémů, které se zákonitě musejí stát novým standardem, ale zároveň je na něm vidět neochota zasahovat do toho, co už bylo jednou vytvořeno a dávno zastaralo.

Na počátku byla louka

Farming Simulator 22 vám na samém počátku nabídne jednu ze tří možností – pro zkušené farmáře je tu start na zelené louce, kde si vše musíte zasloužit vlastní krví a potem. Střední možnost vám dá něco do začátku a nejlehčí možnost je určená především novým farmářům, kteří budou mít dostatek peněz a farmářských strojů k tomu, aby se nemuseli trápit s jejich pořizováním.

Nicméně ani tentokrát se nedá říct, že by nový Farming Simulator byl jakkoliv přívětivý k novopečeným hráčům. Tutoriál vám vysvětlí opravdu jen nejnutnější základy a po jeho absolvování budete nevěřícně civět na gigantickou hru bez nejmenšího tušení, čím že to máte začít. Nepomůže ani chabá herní nápověda, polovičaté popisky strojů a teprve se tvořící webová akademie.

Proto jsem se rozhodl sepsat své vlastní tipy, které by vám měly usnadnit rozjetí farmářského podnikání. Nicméně slyšte slovo varování: Farming Simulator 22 má tu vlastnost, že jakmile proniknete pod jeho tvrdou slupku, naprosto a totálně mu propadnete, a to i navzdory tomu, jak neuvěřitelně nedokonalá tahle hra je.

zdroj: Vlastní foto autora

Z louky se stalo pole

Svou farmu můžete rozjet buď na vracející se alpské mapě Erlengrat, nebo na dvou nových – v malebné francouzské oblasti Haut-Beyleron a typicky americkém Elmcreeku. Mapy se zásadně liší terénem, dostupností výroben i prodejen a celkovou atmosférou, přičemž vyjma Elmcreeku mohou vaše traktory potrápit krpály.

Na první pohled si všimnete posunu v grafice. Zejména na zemědělskou techniku je radost pohledět a sledovat, jak se složité systémy hýbou, je vyloženou pastvou pro oči. Ale stačí, abyste pohledem uhnuli do dáli a zalitujete, že jste tak udělali. Interní engine už opravdu naráží na vrchol svých možností a vyjma používaných strojů a políček je okolí žalostně nedetailní a ošklivé.

Tvůrci jsou zároveň posedlí používáním nehezkých 2D textur, takže váš náklad v podobě brambor je odporná placka, stejně jako čerstvě natrhané jahody v přepravkách. Doba pokročila, ale ve Farming Simulatoru se na tolika místech před mnoha a mnoha lety zastavil čas…

zdroj: Giants Software

Na poli vyrostlo obilí

Zamrzí, že když už se z farmy vydáte na nákup nebo na výlet, i letos jsou města pustá. Maximálně se sem tam objeví chodec, kterým jednoduše projedete, stejně jako městským dopravním značením. Mimo města platí jiné zákony, tam už značky můžete porazit. Ale zase projedete dřevěným plůtkem bez poškození, zatímco malý živý plot je nepřekonatelnou bariérou.

Umělá inteligence je samostatnou kapitolou. Ostatní řidiči vám nedají přednost ani na stopce a prostě to tam „na pražáka“ fiknou, a protože kolize s nimi prakticky neexistuje a fyzika traktorů nikam nepokročila, hladce jim přehopkáte po střeše nebo se od nich odrazíte do nejbližšího stromu, načež si traktor udělá jednu-dvě piruety i s nákladem, který se samozřejmě nevysype, a jede se vesele dál.

Zamrzí také to, že na ostatních polích nespatříte jediný traktor či kombajn, i když všechny ty černozemě někdo orá, zasívá a sklízí. Na cizích polích můžete beztrestně driftovat, protože úroda se poškodí jen na vašem písečku. Interakce kol s polem je stále neexistující, o boření se do bahna nemůže být řeč (což je ve světě, v němž existuje Professional Farmer: Cattle and Crops, tím spíš SnowRunner, vážně ostuda).

Zkrátka a dobře je strašně znát, jak moc zastaralou hrou Farming Simulator 22 je. A je to obrovská škoda. Čekal bych, že tvůrci během těch tří let trochu víc zapracují na dávno překonaných systémech a hru posunou v obecné rovině, ale tak se bohužel nestalo.

To se dá říct také o umělé inteligenci stupiditě vašich pracovníků, pro něž je stále nepřekonatelnou překážkou traktor či strom stojící na okraji pole. Přitom tvůrci přidali možnost s nimi více pracovat, nechat je například převážet zboží po mapě, ale je to tak krkolomný systém a tak strašně špatná AI, že si to radši oddřete sami, protože je to ve výsledku mnohem méně námahy a stresu.

zdroj: Vlastní foto autora

Obilí zapadlo sněhem

Ale dost už o minulosti, která se propsala do současnosti. Podívejme se konečně na to, čím Farming Simulator 22 svou sérii naopak inovuje. Není toho mnoho, ale zároveň jde ve většině případů o skvělé přírůstky. A začneme kalendářem.

Letos je to poprvé, kdy ve hře ubíhají roční období. Začínáte vždy v létě, a máte tak dost času zařídit se před blížící se zimou. Už si nemůžete jen tak vysazovat, co se vám zlíbí. Každý měsíc lze zasadit něco jiného a musíte počkat do jiného konkrétního měsíce, kdy danou plodinu bude možné sklízet.

To do hry vnáší novou strategickou vrstvu, kdy se musíte zamyslet nad tím, co kdy vysazovat, kdy budete mít volné pole a co na něm půjde vysadit potom. Kalendář je tak rozhodně vítanou novinkou, bez které už si sérii nelze představit.

zdroj: Vlastní foto autora

Je rovněž hezké (v rámci možností zastaralé grafiky) sledovat podzimní zbarvování listů a jejich zimní opadání. Když pak začnou padat první vločky, budete se radovat. Jenže pak přijde sníh a… nic se nestane! Bílá pokrývka někde je, někde není. Někde je to jen 2D textura, někde trošku silnější vrstva.

V žádném případně v ní ale nezanecháte jedinou stopu, což působí strašně divně a odhrabovat sníh pluhem nemá ve hře jiný než estetický význam. Zima je tedy vyloženým zklamáním. Sníh navíc ani netaje, ale prostě a jednoduše doslova ze vteřiny na vteřinu zmizí.

Z obilí se stala mouka

Když tuto „nelítostnou“ zimu přečkáte, sklidíte obilí a dostanete se k tomu, co mě na celém novém dílu upoutalo nejvíc – produkci. Dříve jste sklizené obilí jednoduše odvezli do sýpky, dostali zaplaceno a tím to pro vás celé haslo. Ne však ve Farming Simulatoru 22.

Ano, můžete obilí rovnou prodat, ale počítejte s nejnižším možným ziskem. Místo toho ho radši odvezte do mlýna, kde vám z něj vyrobí mouku, o kterou budou mít zájem v pekárně. Můžete jim ji prodat, anebo z ní nechat upéct chléb a ten pak střelit na farmářském trhu či v supermarketu.

Dál už to nepokračuje, obložené chleby se nekonají, ale tohle všechno bohatě postačí k vytvoření velice pěkného endgamu, který hra dříve postrádala a ze kterého se může stát vaše hlavní činnost. Vyrábět se toho totiž dá vážně spousta.

zdroj: Vlastní foto autora

Farmář má sice tvrdý chleba, ale prodává ho křupavý a voňavoučký

Kupříkladu na takový dort potřebujete mouku, vajíčka, jahody, mléko, cukr a máslo. Jak udělat mouku, už víte. Jahody vypěstujete ve skleníku, což je obecně skvělý způsob pasivního příjmu (potřebují jen vodu a ta je v řece zadarmo). Vajíčka dávají slepičky, mléko krávy. Na cukr potřebujete vypěstovat cukrovou třtinu a prohnat ji cukrovarem, zatímco máslo vám udělá mlékárna z mléka.

Není toho vůbec málo, je to vlastně strašná dřina a neskutečná investice všechny tyto produkty vytvořit (ve hře se bohužel nedá nic koupit, což je další zvláštní rozhodnutí), ale když po těch šesti hodinách (bez přehánění) vidíte svůj vlastní chléb, je to neuvěřitelně slastný pocit.

Jednotlivé budovy můžete vlastnit, postavit si je na svém pozemku a stát se zcela soběstačným magnátem – sami si vypěstujete počáteční produkty, sami je přetvoříte v něco jiného a to něco prodáte ve svém vlastním obchodě. O ziskovosti takového podniku není třeba pochybovat.

Jak už vám jistě došlo, vedle pěstování se vrací i chov dobytka a nechybí ani dřevorubecká složka, která je díky zpracovatelskému průmyslu rovněž zajímavější. Z klád uděláte polena a z nich nábytek, z nějž mohou plynout zajímavé příjmy. Jen vážně není levné něco takového rozjet, nemluvě o časové investici.

zdroj: Vlastní foto autora

Chce to čas

Mějte na paměti, že Farming Simulator 22 je opravdu pomalá, zenová hra. V základu je její rychlost sice nastavená na pětinásobek (minuta trvá 12 vteřin, přičemž jeden herní den ve hře reprezentuje jeden měsíc) a seděla mi perfektně (jen zimu je dobré urychlit), ale i tak vám skutečné hodiny u hry budou utíkat ještě rychleji než u Civilizace a výsledky se dostavují velice pomalu.

Chléb nám v kooperativním multiplayeru, který zážitek posouvá ještě o úroveň výš a kompenzuje prázdnotu map v singleplayeru, opravdu trvalo vyrobit skutečných šest hodin. A když se něčeho snažíte docílit sami na nejvyšší obtížnost, jsou to desítky hodin, než se ukážou první výsledky, začnete vydělávat a kupovat si, na co si brousíte zuby. Ekonomika je zde nemilosrdná. Ale každá seance vám uteče tak rychle, že si ani nevšimnete propásnutí půlnoci. Vlastně jsem ani nezaregistroval, že byl nějaký víkend…

Farming Simulator 22 přináší ještě nové plodiny jako olivy a hroznové víno, z nichž můžete vyrábět olej, mošt či hrozinky a které mají specifický způsob obdělávání ještě specifičtějšími stroji. Nic převratného, ale rozmanitosti, která je už tak dechberoucí, se neříká ne.

zdroj: Vlastní foto autora

Nakonec se objevují ještě kameny po orání či kultivování pole. Ty můžete sbírat a prodávat, na čemž si moc nevyděláte, ale pokud to neuděláte, budou zpomalovat další práce na poli a poškozovat vaše stroje, takže budete častějšími zákazníky autoopravny. I když, ono to poškození roste tak pomalu a nádrž působí bezedně tak dlouho, že vás to dobrých pár let nemusí trápit.

Když je špatná hra vlastně skvělá

Doufal jsem, že novinky letos vyváží zastaralé neduhy, a Farming Simulator 22 tak obhájí alespoň tu sedmičku předchozího dílu, ale to se nestalo. Hru jako celek táhne ke dnu trestuhodně přehlížený odkaz minulosti a minimum inovací, i když jsou skvělé.

Máme tu tedy nevysvětlitelný paradox. I přes všechny chyby jsem v téhle hře ochotný za víkend nechat desítky hodin, královsky se u toho bavit a pořád nemám dost. Je prostě nebezpečně návyková.

Ano, na každém kroku vás zamrzí nějaká další nedokonalost, jenže farmařit na své půdě, budovat svůj podnik, řešit plynutí ročních období, cílit na výrobní řetězce a hlavně pracovat se stovkami famózních modelů farmářské techniky a věnovat se nepřebernému množství činností, to je jednoduše skvělá zábava. Farming Simulator 22 je hra, která si objektivně vzato nezaslouží vysoké hodnocení, zato si ale zaslouží váš čas, pokud máte farmaření rádi.