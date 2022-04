Studio Vicarious Visions přestalo existovat. Stal se z něj Blizzard Albany

Studio Vicarious Visions, mezi jehož nejnovější hry patří Crash Bandicoot N. Sane Trilogy či Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, defacto přestalo existovat. Ne že by se z něj vývojářky a vývojáři snad vypařili, nadobro ho však spolkl Blizzard a studio už nebude vyvíjet hry pro nikoho jiného v rámci Activisionu.

We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent