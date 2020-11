Žaloba o 100 milionů dolarů za zpackané Rune II dává podle právníků smysl

24. 11. 2020 13:01 | Byznys | autor: Pavel Makal

Zhruba před rokem podal vydavatel hry Rune II, společnost Ragnarok Game, žalobu na vývojáře z Human Head Studios. O kauze jsme vás už informovali, dosavadní detaily můžete zjistit tady a tady. Letos v říjnu se žaloba přesunula na společnosti Bethesda Softworks a Zenimax, které Human Head Studios zakoupily a přejmenovaly na Roundhouse Studios.

Ragnarok Game požaduje po Bethesdě 100 milionů dolarů za to, že studio Human Head údajně sabotovalo vývoj své vlastní hry. Částka, která se může s ohledem na kvality Rune II zdát přemrštěná, má pramenit z faktu, že potenciál hry mohl konkurovat takovým titulům, jako je The Elder Scrolls V: Skyrim. Právě to mělo Bethesdu a Zenimax inspirovat k sabotování projektu, který začali vnímat jako nepříjemnou konkurenci. Tedy alespoň z pohledu Ragnarok Game.

Právnická společnost Voyer Law Corporation, která ve sporu nefiguruje, magazínu PC Gamer vysvětlila, že v případě vydavatelství, které má hluboko do kapsy, dává požadavek na podobnou sumu smysl. Stále se jedná pouze o číslo, finální vyrovnání bude záviset na tom, jak se k situaci postaví porota a jak bude vypadat samotný rozsudek.

Podobné kauzy se navíc mnohdy k soudu vůbec nedostanou a požadavek na vysokou sumu staví Ragnarok Game do dobré pozice při vyjednávání mimosoudního vyrovnání. Ragnarok Game samozřejmě neuvádí, do jaké míry je požadavek strategickým krokem a jeho vedení tvrdí, že má celou řadu důkazů o škodlivém konání žalovaných subjektů. Dle slov výkonného producenta hry Matta Candera mají Zenimax a Bethesda dlouhou historii podobného jednání a Cander sám se těší, až ji vynese na světlo.

Rune II, na níž nadále pracuje zbrusu nové Studio 369, potkal nepříliš úspěšný launch, vydavatel ale nevěší hlavu a slibuje kontinuální podporu. Třeba mu na ni případný úspěch ve sporu s Bethesdou vydělá.