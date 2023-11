Pán nenávisti se vrátí v datadisku Diablo IV: Vessel of Hatred

6. 11. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Víkendový BlizzCon přinesl nejedno oznámení, především pak potvrzení prvního datadisku pro Diablo IV. Na kratičký teaser z bujných džunglí se můžete podívat výše. Pokud nás čtete pravidelně, Vessel of Hatred by pro vás nemělo být žádnou novinkou. Před dvěma týdny totiž na internet unikla hutná porce informací z dataminovaných souborů, takže nemůžeme mluvit o žádném velkém šoku.

Vessel of Hatred už názvem napovídá, že se vrací starý známý Pán nenávisti Mephisto. Zavítáme do staronového regionu Nahantu, v němž se nachází i svaté město Travincal, kde v Chrámu světla sídlila pokřivená vysoká rada, která v Diablu II dala mnohdy zatopit víc než samotný pekelný pán.

V datadisku by měla přibýt nová hratelná třída, kterou jsme dosud v sérii neviděli. Leaky ukazují na postavu s vcelku tajemně znějícím názvem: Spiritborn. Měla by čerpat sílu z přírody a umět létat. Dále by měly přibýt raidy pro větší skupiny dobrodruhů, pokročilý systém žoldáků a nový druh socketů.

Do té doby nás ale v simulátoru genocidy démonů čeká ještě pěkná porce nových sezón a událostí spojených se zimními svátky. Momentálně probíhající upíří Season of Blood oživí 12. prosince vánoční event ve Fractured Peaks. No a pokud by vás virtuální Diablo nelákalo, můžete sáhnout po chystané stolní adaptaci. Diablo IV: Vessel of Hatred vyjde na konci příštího roku.