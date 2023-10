Vrátí se v prvním rozšíření Diabla IV džungle Kurastu a Mephisto?

27. 10. 2023 13:24 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zatímco svět Svatyně v Diablu IV sužují upíři v druhé sezóně krve, šikovným fanouškům se podařilo z testovacích souborů vydolovat kusé detaily o možném obsahu pro velké rozšíření, které by do hry mělo přijít s aktualizací 2.0. Informace ruského leakera YbuBaKa se poprvé objevily na serveru ResetEra. Stejně jako v případech jiných leaků jiných her, může jít pouze o nápady nebo podklady k testování, které se nakonec do hry nedostanou. Proto je třeba brát je s určitou rezervou.

Vytěžená data pocházejí z interní testovací alfa verze hry 2.0.0.ta.45667. Výroční expanze má nést podtitul Lord of Hatred a podle všech indicií se vrátí tatíček Lilith a bratr Diabla a Bhaala, Mephisto. Fanoušci Diabla II jistě zaplesají, protože na nostalgickou strunu zahraje i nová oblast, ve které se má přídavek odehrávat. Vrátíme se totiž do bažinaté džungle Kurastu.

Soubory zmiňují i město Travincal, ve kterém sídlí svatý řád Zakarum a v němž byl také ve druhém Diablu sestup do třípatrového chrámu Durance of Hate, na jehož konci vás čekal sám Pan nenávisti, Mephisto. Budou kamenné ulice opět střežit pokřivení členové městské rady, kteří dělali mnohdy větší problémy, než samotný závěrečný boss třetího aktu?

Kromě nového regionu by se v datadisku měla objevit i nová hratelná třída Spiritborn. Soubory zmiňují spojení s přírodou a schopnost létání. Vrátit by se měl systém žoldáků, kterým budete moci měnit vybavení a učit je nové skilly ve speciálním stromu schopností. Novinkou by dále měly být raidy, čili dungeony pro vyšší počet hráčů, a vrátit by se mohly i runové kameny, případně jiný nový druh socketů.

Velké datadisky by do Diabla IV měly přibývat každý rok. Potvrdil to už dříve šéf značky Rod Fergusson, který zároveň prozradil, že vývojářský tým už pracuje rovnou na dvou rozšířeních.