Šindži Mikami odejde od Tango Gameworks

23. 2. 2023 16:49 | Novinky | autor: Jan Slavík

O tom, že studio Tango Gameworks přijde o svého zakladatele, ředitele a jedno ze svých nejzvučnějších autorských jmen, se zaměstnanci nejdřív dozvěděli z firemního e-mailu od prezidenta vývoje v Bethesdě, Todda Vaughna.

„Píšu vám, abych sdělil, že se vedoucí studia Šindži Mikami rozhodl v následujících měsících odejít od Tango Gameworks. Mikami byl tvůrčím lídrem, ale i rádcem a mentorem mladších vývojářů po celých dvanáct let, které se studiem strávil při práci na sérii Evil Within, Ghostwire: Tokyo a samozřejmě Hi-Fi Rush,“ napsal Vaughn.

Zpráva vzápětí unikla do světa prostřednictvím serveru TrueAchievements. Bethesda ji potvrdila a o několik hodin později přidala oficiální prohlášení na Twitteru, ve kterém stojí prakticky to samé jako ve Vaughnově mailu:

„Potvrzujeme, že se Šindži Mikami rozhodl v příštích měsících odejít od Tango Gameworks. Děkujeme mu za práci, kterou odvedl na sérii The Evil Within, Ghostwire: Tokyo a Hi-Fi Rush coby kreativní vedoucí a mentor mladých vývojářů. Panu Mikamimu přejeme hodně štěstí do budoucna a těšíme se i na to, co čeká talentované vývojáře z Tango Gameworks.“

Co Mikamiho k podobnému rozhodnutí vedlo či jaké má úmysly do budoucna, zatím není jasné. Tango Gameworks bude dál pokračovat v práci na současných projektech i po jeho odchodu.

Mikami je vývojářským větrem ošlehaný veterán, který se v herním průmyslu pohybuje již třiatřicet let. Podepsal se pod obrovskou řadu významných titulů, zejména pak pod první čtyři díly série Resident Evil, u jejichž vývoje stál jako producent i ředitel.

Ať už zamíří kamkoliv (či případně založí něco vlastního), o uplatnění mít nouzi jistě nebude. Na druhou stranu už mu táhne na šedesát, je tudíž také klidně možné, že prostě jen chce odejít do spokojeného důchodu – ačkoliv tomu bych osobně příliš nevěřil, vzhledem k tomu, že se Mikami ještě před rokem netajil plány na nové hry, kterými se chtěl vymanit z hororového žánru. Uvidíme.