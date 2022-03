Šindži Mikami by se s Tango Gameworks chtěl proslavit i nehororovými hrami

25. 3. 2022 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Tango Gameworks založil v roce 2010 japonský designér Šindži Mikami, nejvíc známý díky sériím Resident Evil nebo Dino Crisis. Zatímco první dvě hry z dílny studia, dvojice The Evil Within, byly čistokrevnými horory, u spíše mysteriózního Ghostwire: Tokyo, které vychází dnes na PC a PS5, už je možné pozorovat žánrový odklon.

Sám Mikami čerstvé Ghostwire za horor nepovažuje a v budoucnu by se s Tango Gameworks chtěl podívat na zoubek i jiným žánrům, nejsou hororové survivaly. Uvedl to v rozhovoru pro magazín Famitsu. Ačkoliv si své pověsti mezi fanoušky velmi váží, chtěl by stát v čele studia, které je známé trochu širší herní nabídkou.

Tango Gameworks teď v područí Microsoftu koneckonců opravdu pracují na své první hře, která s hororem nemá absolutně nic společného. Zatím oficiálně nepojmenovaný projekt vede šéf vývoje The Evil Within 2, John Johanas. Mikami se nechal slyšet, že jejich nová hra má být totálním opakem hororu, a také doufá, že se studiu bude dařit vytvářet alespoň jedno mistrovské dílo v každé dekádě.

Vedle vysokorozpočtových titulů by se v Tango Gameworks chtěli zaměřit i na tvorbu menších her, částečně i kvůli rozvíjení talentu nováčků, což se podle něj více daří spíše v menších týmech. „Ačkoliv jsme primárně studio, které vytváří hry, chci abychom částečně byli také herní školou, kde se zaměstnanci mohou učit tvořit hry. Chceme být místem, kde se jako tvůrce můžete rozvíjet a zlepšovat svoje dovednosti a stoupat v rámci firmy,“ vysvětluje Mikami svou vizi.