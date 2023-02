Tango Gameworks v Hi-Fi Rush možná oznámili další The Evil Within

13. 2. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V poslední době by se mohlo zdát, že je populární žánr survival hororů odkázaný především na remaky ověřených klasik. Originální novou značku nebo klidně i další díl zavedené série aby člověk pohledal. Na jeden The Callisto Protocol připadá remake Dead Space, na březen chystaný remake Resident Evil 4, polský Bloober Team zase předělává Silent Hill 2. Skoro jako by veškeré strašidelné nápady došly.

zdroj: tisková zpráva

Po šesti letech by se ale mohla vrátit značka The Evil Within. Náznak ohlášení pokračování série od duchovního otce Resident Evilu Šindži Mikamiho se ale neobjevil na Twitteru ani jej neprozradil jeden z mnoha známých leakerů, jak bývá zvykem. Zdá se, že na něj Tango Gameworks sami lákají ve své novince Hi-Fi Rush. Optimistická rytmická akce sice nemůže být od zmučeného psychologického thrilleru vzdálenější, ale pozorní hráči si všimli nejednoho náznaku, že Tango by mohli kolem hororové série něco kutit.

Pomrknutí na The Evil Within si v Hi-Fi Rush můžete všimnout u tracku 8, který vás vezme do muzea historie prohnilé megakorporace Vandeley. Tady v jedné nepovinné místnosti na zdi visí povědomé zrcadlo, které do sebe vtáhne robotického šneka. Po přehrání animace hra navíc zanotuje mrazivou znepokojující melodii. Symbolika je v tomto případě více než jasná: Tango Gameworks má šneka ve svém logu a zrcadla v The Evil Within zase fungují jako portály do bezpečného útočiště.

Další náznak toho, že se chystá The Evil Within 3, pak najdete až v samotném závěru hry. Ve skladbě číslo 11 si to skvadra protagonistů jede výtahem vyříkat se závěrečným bossem. A ve scénce si bystré oči povšimnou, že hrdinové dorazili do podlaží číslo 776. Na výtahovém terminálu jim krom čísla patra krátce probliknou nejčerstvější zprávy, které hlásají: „Ohlášeno pokračování populární survival hororové série.“

zdroj: Foto se svolením GamesRadar+

Osobně doufám, že to je předzvěst ohlášení, na které dojde ještě letos a ne někdy v daleké dystopické budoucnosti, kdy se Hi-Fi Rush odehrává.