State of Decay 3 má problémy. Ve studiu se potýkají se sexismem a šikanou

1. 4. 2022 12:37 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vedení studia Undead Labs čelí podle nové reportáže Kotaku obviněním ze sexismu, šikany, diskriminace zaměstnanců z řad menšin a obecné neschopnosti. Zombie střílečka State of Decay 3 se dle článku už dva roky potácí v předprodukční fázi, do oznámení na Xbox Games Showcase v červenci 2020 pak měl studio dotlačit Microsoft, aniž by na to hra byla připravená. Firma se nicméně brání, že účast v showcase je čistě dobrovolná.

Kotaku anonymně vyzpovídalo řadu současných i bývalých zaměstnanců Undead Labs. Ti si stěžují na toxickou firemní kulturu, která má ignorovat zejména ženské hlasy a vystavovat zaměstnankyně intenzivní misogynii. Další výpovědi zmiňují absenci komunikace mezi týmy, kdy se spousta práce odváděla zbytečně, a následné vyhoření několika vývojářů.

Studiu, které v roce 2018 koupil Microsoft, mateřská firma v řešení toxické firemní kultury údajně vůbec nepomohla, protože vedení nechávala volné ruce. Zájmy zaměstnanců měl hájit Philip Holt, který se na jaře roku 2020 stal ředitelem Undead Labs. Brzy po svém nástupu najal zkušenou HR manažerku Anne Schlosser, která nicméně problémy neřešila, spíše prohloubila, a po stížnostech a delším vyšetřování se o její odchod měl postarat přímo Microsoft.

Vývojáře a vývojářky v Undead Labs ale netrápí jen diskriminace a sexismus. Předčasné oznámení State of Decay 3 před dvěma lety následoval uspěchaný vývoj dema pro management Microsoftu. Tvůrci hru tehdy nechtěli ukazovat, protože se nacházela ve stádiu prototypování, a nechtěli tak slibovat nic, co v ní nakonec nebude. Trailer se zombie srnkou byl tak překvapením i pro některé členy týmu, nikdo totiž jasně nepotvrdil, jestli ve hře zombifikovaná zvířátka opravdu budou figurovat.

Holt chtěl během podzimu 2021 prezentovat hned dvojici hratelných ukázek, navzdory protestům vývojářů a vývojářek, že hra není ve stavu, kdy by bylo možné je vytvořit bez úporných přesčasů. Řada seniornějších členů týmu odešla z firmy na základě úvahy, že pokud je vedení nutí ke crunchi v takto rané fázi vývoje, později už to může být jen horší.

Philip Holt naléhání podřízených nakonec ustoupil a podle některých zbylých zaměstnanců se v Undead Labs údajně konečně blýská na lepší časy. Další jsou v optimismu poněkud zdrženlivější - během února měl Holt na poradě oznámit, že novináři chystají článek o genderové diskriminaci ve studiu a apeloval na zaměstnankyně a zaměstnance, aby své pracovní záležitosti nerozebírali na sociálních sítích, místo aby využil příležitosti upřímněji probrat reálné problémy.

State of Decay 3 je i po dvou letech od oznámení stále ve fázi předprodukce a její vydání je roky vzdálené.