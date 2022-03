Activision Blizzard má blízko k uzavření jedné soudní tahanice. Odškodné činí 400 milionů

30. 3. 2022 10:39 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost Activision Blizzard je od loňského léta cílem mnoha žalob týkajících se toxických podmínek na pracovišti, sexuálního obtěžování, diskriminace a dalších trestuhodných aktů. A jedna z těchto žalob bude podle všeho co nevidět dořešena.

Americký soud je připravený schválit finanční vyrovnání navrhované již v září minulého roku. Tehdy se jak žalobce, tedy federální orgán pro rovnost zaměstnanců Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), tak obžalovaný, tedy Activision Blizzard, dohodli na částce 18 milionů dolarů, v přepočtu téměř 400 milionů korun.

S tímto rozhodnutím ale nesouhlasil kalifornský státní orgán Department of Fair Employment and Housing (DFEH), který má s Activision Blizzard rozjetou svou vlastní žalobu, kterou by přijetí navrhovaného ujednání mohlo zásadně ohrozit. Jinými slovy panuje obava, že když budou poškození odškodnění v případu EEOC, proč by měli být odškodnění ještě jednou? Nicméně DFEH poskytla podle soudce Dalea Fishera pouze spekulativní důkazy, a vyrovnání už tedy nic nebrání.

„Soudní dvůr je obecně přesvědčen, že peněžité i nepeněžité plnění je spravedlivé, přiměřené a adekvátní,“ stojí v oficiální zprávě, o které informuje web Washington Post. S takovým tvrzením ale kdekdo nesouhlasí, jelikož pro Activision Blizzard je výše odškodného pouhou kapkou v moři, když společnost jen za loňský rok vykázala příjmy ve výši 193 miliard korun a sám šéf společnosti Bobby Kotick vydělal v roce 2020 přes tři miliardy korun.

„DFEH bude i nadále s vervou pokračovat v žalobě proti společnosti Activision u kalifornského státního soudu,“ uvedl v prohlášení mluvčí DFEH Fahizah Alim. „V uplynulých týdnech DFEH porazila žádost společnosti Activision, aby soud zamítl žalobu DFEH, a DFEH si vyžádala dokumenty a další důkazy o sexuálním obtěžování, diskriminaci a odplatném jednání ze strany společnosti Activision. Soud stanovil datum soudního řízení na únor 2023.“

Activision Blizzard tak ještě není z nejhoršího venku, ale pravděpodobně se zbaví prvního velkého břemena. Pro EEOC bude odškodnění ve výši 400 milionů korun druhým největším v historii, přičemž peníze nepůjdou jen poškozeným zaměstnancům, ale také na vytvoření programů v Activision Blizzard na prevenci diskriminace a obtěžování, na což dohlédne samotné EEOC. Další část peněz EEOC věnuje na charity spojené s šířením povědomí o genderové nevyváženosti na pracovištích.