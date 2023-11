Příští Call of Duty nás nejspíš zavede do Perského zálivu

23. 11. 2023 14:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Ještě ani neuschl imaginární inkoust v kritických recenzích, které se snesly na čerstvě vydané Call of Duty: Modern Warfare III, a už tu máme zmínku o chystaném pokračování. Server Windows Central s odvoláním na zdroje informované ohledně plánů Activisionu uvádí, že příští Call of Duty bude pokračovat v sérii Black Ops a zavede nás do první války v Perském zálivu.

Hra by měla vyjít příští rok a stejně jako předchozí díl série, Call of Duty: Black Ops Cold War, ji vyvíjí studio Treyarch. Vzhledem k zasazení (první válka v Perském zálivu proběhla mezi lety 1990 a 1991) se prý máme přichystat na tradiční bitevní pole bez supermoderních vychytávek. Hra by také měla klást důraz na příběhové nuance a nečernobílé zpodobnění dobové geopolitické situace.