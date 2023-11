World of Warcraft zahájí dalších 20 let datadiskem The War Within

6. 11. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na letošním BlizzConu nesměly chybět novinky ke stále populární onlinovce World of Warcraft. Blizzard představil novou éru a příběh The Worldsoul Saga, který začne spolu s vydáním datadisku The War Within. Na emocemi nabitý a nadpozemsky vypadající CGI trailer, kterými je Blizzard pověstný, se můžete podívat výše.

Trailer na výstavě uvedl staronový kreativní ředitel značky Chris Metzen: „Sága bude vyvrcholením posledních 20 let vyprávění příběhů a nasměruje kurz na dalších dvacet let dobrodružství.“ A o čem The War Within bude? Opět se bude bojovat o samou existenci Azerothu.

Expanze nás zavede do podzemní říše, kterou obývají Nerubiáni a podzemní trpaslíci. Právě tady v pochmurném městě Azj-Kahet sídlí Xal'atath, která zde sbírá a křiví nezastavitelnou armádu nerubiánských členovců. Poslední obrana lidí, trpaslíků a gnómů nevydrží dlouho.

The War Within bude prvním dílem trilogie The Worldsoul Saga, která bude pokračovat datadisky Midnight a The Last Titan. První jmenovaný slibuje návrat do Quel'Thalasu, v němž bude opět hrozit zničení sluneční studny, zatímco příběh posledního titána nás zavede zpět na mrazivý sever a světadíl Northrend.

The War Within se ve World of Warcraft dočkáme v příštím roce. Stran novinek populární onlinovky to není vše. Staromilcům jistě udělá radost, že se do World of Warcraft: Classic chystá rozšíření Cataclysm, ve kterém Deathwing změnil Azeroth k nepoznání. Classic instance umožňují fanouškům hrát na serverech, které kopírují stav hry před lety. Cataclysm by měl hru obohatit také příští rok.