The Elder Scrolls VI vyjde nejdříve za pět let

26. 6. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nálož informací ke Starfieldu během Summer Game Festu a kvapem se blížící datum vydání mezihvězdného RPG nastoluje zásadní otázku: Kde jsou The Elder Scrolls VI? Respektive, kdy bude TES VI, protože hra jako taková už oznámena byla v roce 2018.

Na TES VI totiž primárně pracuje tým, který momentálně dokončuje Starfield, takže produkce jako taková ještě ani nezačala. Uvedl to šéf Xboxu Phil Spencer ve své výpovědi během soudního sporu Microsoftu a americké Federální obchodní komise, která brání v akvizici společnosti Activision Blizzard.

„Ještě není jasné, na jaké platformy TES VI vyjde, protože vydání je ještě hodně daleko a klidně to mohou být úplně jiné platformy, než nyní existují. Takže se bavíme o tom, že vyjde za pět a více let,“ řekl Spencer (díky, IGN).

zdroj: Archiv

Není to nijak světoborná informace. Přece jen jsme o pokračování Skyrimu v uplynulých pěti letech neměli takřka žádné informace a Bethesda několikrát říkala, že se na hru bude soustředit až po Starfieldu. Připomeňme, že mezi ním a zatím poslední hrou studia, Falloutem 4, je mezera skoro osm let. A tak dlouho klidně může trvat i další čekání na TES VI. Ostatně, vydání 11. listopadu 2031 by mělo svou poetiku. Bylo by to totiž přesně dvacet let po Skyrimu.

V tak dlouhém časovém horizontu se toho může změnit zatraceně hodně i v samotném herním průmyslu. Jasně, teď to vypadá, že půjde o exkluzivní titul pro PC a Xbox, ale v podstatě se bavíme o další generaci konzolí a kdo ví, co ta přinese. Velmi dobře se mohou změnit lidé ve vedení firem, studia mohou zaniknout a vlastně dost možná půjde o poslední singleplayerový The Elder Scrolls, pod kterým bude podepsaný Todd Howard.