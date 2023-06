Chystaná hra s Indiana Jonesem nevyjde na PlayStation. Microsoft to zatrhl

23. 6. 2023 11:54 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O chystané hře se šviháckým archeologem od MachineGames víme už dva roky. Přestože detailů není mnoho, snad jen, že se Indiana Jones bude odehrávat ve Vatikánu mezi druhým a třetím filmem, už teď je jasné, že půjde o exkluzivitu na PC a Xbox. V plánu přitom byla i verze pro PlayStation, než Microsoft v roce 2021 odkoupil ZeniMax (mateřskou společnost studia, které hru vyvíjí) a cíleně variantu pro „modré“ konzole zařízl.

Vyšlo to najevo při slyšení mezi Federální obchodní komisí a Microsoftem, které se původně týkalo propírané akvizice Activision Blizzardu technologickým gigantem. O zprávě informoval server Polygon. Disney měl původně se ZeniMaxem dohodu o tříáčkové multiplatformní hře s Indiana Jonesem v hlavní roli. Dohoda byla po odkoupení vydavatelského domu Microsoftem upravena tak, aby hra vyšla pouze na Xbox a PC. Během slyšení to řekl Pete Hines, viceprezident Bethesdy, která pod ZeniMax spadá.

Nejde o zdaleka první hru, u které Microsoft po akvizici studia zatrhl vývoj pro konkurenční platformu. Naposledy takto byla zrušena verze pro PlayStation upírské akce Redfall. Exkluzivní pro PC a Xbox je i připravované vesmírné RPG od Bethesdy Starfield.

Samotná zpráva není žádným skandálem. Microsoft si se svými studii samozřejmě může nakládat, jak uzná za vhodné, a hry vydávat, na jaké platformy chce. Ředitel Xboxu Phil Spencer se ale několikrát dušoval, že cílem akvizice Activision Blizzard není snaha udělat ze silných značek exkluzivní tituly pro PC, Xbox a Game Pass. Přitom tady máme minimálně už třetí důkaz, že Microsoft verze pro konkurenční konzoli aktivně ruší. Což znamená, že kdyby historicky nejdražší nákup studia dostal zelenou, mohli by hráči na PlayStationu přijít o takové značky, jako je Call of Duty a Diablo. I když se Spencer dušuje, že by k tomu určitě nedošlo.