Redfall měl původně vyjít i na PS5. Microsoft vývoj zatrhl

23. 3. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Herní designér Harvey Smith, šéf vývoje chystané upíří akce Redfall ze studia Arkane Austian, si popovídal s francouzskou odnoží IGN. V rozhovoru přišla řeč také na odkup studia Microsoftem a následný dopad této události na vývojáře i jejich herní projekty. Harvey prozradil, že jedna změna přišla prakticky okamžitě – zrušení vývoje pro konzole od Sony.

„Koupil nás Microsoft a bylo to pořádné zemětřesení. Přišli a řekli: ‚Už žádný PlayStation. Odteď budete vyvíjet pro Xbox, počítače a Game Pass,‘“ komentoval Smith změnu vlastnictví studia, ke které došlo před dvěma lety.

Vývojáři však necítí žádnou zášť a změnu vnímají ve vcelku pozitivním duchu. „Jde o podporu ze strany Game Passu a také fakt, že ubyla jedna cílová platforma, díky čemuž toho nemusíme tolik řešit a nemáme tolik starostí. A Game Pass používají mraky lidí. Redfall by se díky oněm třiceti milionům uživatelů Game Passu – nebo kolik jich služba vlastně má – mohl klidně stát naší doposud největší hrou,“ pokračoval Smith.

zdroj: Arkane Studios

Vývoj Redfallu začal zhruba rok před tím, než Microsoft získal jeho vývojáře. Skutečnost, že byla původně v plánu verze i pro konzole od Sony, proto sama o sobě není žádným šokujícím odhalením. A jelikož hra byla později oznámena jako exkluzivní titul Microsoftu a o verzi pro PlayStation nikdy oficiálně nepadlo ani slovo, neměl by teoreticky vznikat žádný problém.

Jenže, vzhledem k tahanicím o akvizici Activisionu, kde se Microsoft hájí tím, že o žádný monopol neusiluje a o exkluzivity mu nejde, protože chce, aby hráči měli svobodu volby, je Smithovo prohlášení poněkud protichůdné. Potvrzení vývojářů, že plánovali hru pro PlayStation, ale Microsoft tuhle verzi zrušil, zní přesně jako argument, kterého se japonský gigant může v dalším brždění akvizice chytit.

Za připomínku stojí, že předchozí hra od Arkane, Deathloop, vyšla s časovou exkluzivitou pro PS5 v době, kdy už studio patřilo Microsoftu, který se ale zavázal dodržet tehdy existující smlouvu, podobně jako v případě další dočasné konzolové exkluzivity, Ghostwire: Tokyo.

Samotný Redfall už je za rohem, o hře proto víme už celkem dost. Včetně toho, jak působí pod rukama, což si můžete přečíst v Šárčiných dojmech z hraní. Jednou z věcí, která poměrně bije do očí, je nepříliš výrazný multiplayerový prvek. Což působí obzvlášť kuriózně, vezmeme-li v potaz, že Redfall měl původně vyžadovat permanentní připojení k internetu, a to i pro hru jednoho hráče.

Smith nicméně nedávno v rozhovoru pro Eurogamer prohlásil, že se pracuje na změně a hotová hra nás tak zřejmě nechá vraždit upíry i offline. Smith při té příležitosti také vysvětlil, proč něco podobného ve hře vůbec bylo: „Umožnilo by nám to sledovat, co se ve hře děje. Kdyby například všichni padali z žebříků a umírali, tak to tedy sakra uvidíme. A pak můžeme jít a opravit žebříky. Nebylo za tím nic nekalého.“

Redfall vychází 2. května na PC a Xbox Series X/S. V den vydání bude k dispozici i na Game Passu.