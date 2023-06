Interní mail prý dokazuje, že Microsoft plánoval zničit PlayStation

21. 6. 2023 16:25 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ohledně chystané akvizice Activisionu Microsoftem momentálně planou válečné ohně na hned několika frontách. Evropská komise už sice obchod schválila, ale britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže CMA hodil před necelými dvěma měsíci fúzi klacek pod nohy, proti čemuž se firmy ihned odvolaly a řízení v této věci ještě pravděpodobně potrvá řadu měsíců. Vedle toho také probíhá soudní spor s americkou agenturou FTC a další separátní soud se skupinou hráčů, kteří se také snaží akvizici napadat.

A právě v rámci tohoto odděleného sporu představili právníci obžaloby důkazní materiál, který by mohl mít potenciál způsobit mírně pozdvižené obočí: Interní mail, jehož obsah není dostupný veřejnosti, ale žalobci tvrdí, že ho poslal šéf studií Xboxu Matt Booty finančnímu šéfovi Xboxu Timu Stuartovi a že obsahuje „nesporné důkazy o tom, že Microsoft zamýšlel vystrnadit svou úhlavní konkurenci, Sony PlayStation, z trhu, přičemž fúze s Activision Blizzard je součástí této strategie“.

Právníci Microsoftu reagovali, že dokument je pro soudní proces irelevantní a mluvčí firmy pro server Axios potvrdil, že obsah zprávy sice nemůže legálně zveřejnit, ale že ji opravdu poslal Matt Booty, a to v roce 2019. To by znamenalo, že k propírané komunikaci došlo zhruba tři roky před oznámením chystané fúze.

Možná to vnímám příliš naivně, ale urvat si pro sebe co největší kus trhu, a de facto tak „vystrnadit konkurenci“ je, myslím, vcelku automatickým cílem prakticky jakékoliv společnosti. Na principiální úrovni je poměrně obtížné odhadnout, zda by mail opravdu mohl mít nějakou důkazní váhu v současném sporu. Takové rozhodnutí nakonec ostatně připadá právě soudu.

Na druhou stranu, neochota Microsoftu obsah zprávy odtajnit by mohla naznačovat, že si firma uvědomuje, že v kontextu toho, jak sama sebe v probíhajících právních tahanicích prezentuje coby filantropického zastánce hraní pro všechny na všech platformách, by na ni zveřejnění nějaké agresivní obchodní strategie nevrhalo zrovna nejlepší světlo. Zřejmě jim stačila pachuť, která nedávno přišla se zjištěním, že Microsoft v rané fázi zatrhl vývoj Redfallu na PlayStation. Pravda, hráči na konzoli od Sony sice nakonec o moc nepřišli, ale jde samozřejmě o princip.

Souběžně probíhá i zmíněná bitva s agenturou FTC – tento týden dojde k dalším slyšením a obě strany včera představily seznam svědků: Před soudem vystoupí mimo jiné šéf Microsoftu Satya Nadella, ředitel PlayStationu Jim Ryan, vydavatelský vedoucí Bethesdy Pete Hines, šéf Activisionu Bobby Kotick a řada manažerů Xboxu včetně Bootyho i Stuarta.