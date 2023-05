Microsoft má v Evropské unii zelenou. Schválila akvizici Activision Blizzard

16. 5. 2023 11:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Microsoft se svou akvizicí vydavatelství Activision Blizzard narazil na větší problémy, než nejspíše očekával. Aby obchod za 1,5 bilionu korun mohl dotáhnout do zdárného konce, musí úspěšně projít přes antimonopolní úřady ve Velké Británii, v USA, EU a dalších zemích. Nyní už víme, že Velká Británie se akvizici rozhodla zablokovat a příliš jí zatím nejsou naklonění ani v Americe. V Microsoftu si proto jistě oddechli, že alespoň Evropská komise nebude dělat problémy a dává rekordnímu nákupu zelenou bez dalších průtahů.

Evropská komise během včerejšího dne akvizici oficiálně schválila, což už dříve naznačovaly různé alternativní zdroje z řad analytiků. Regulační orgány definitivně potvrzují své rozhodnutí a akvizice by navzdory dřívějším obavám podle nich nakonec neměla negativně ovlivnit herní trh v Evropě. Rozhodnutí padlo na základě hloubkového šetření, které se zaměřilo především na oblast konzolí a cloudového hraní.

U konzolí došly úřady k závěru, že „Microsoft nebude mít motivaci odpírat společnost Sony hry od Activisionu,“ a „pokud by se Microsoft rozhodl hry od Activisionu stáhnout z PlayStationu, nemělo by to mít výraznější vliv na soutěž a trh.“

Schválení akvizice se ale neobešlo bez ústupků ze strany Microsoftu. Stejně jako v případě Velké Británie i evropské úřady totiž vidí potenciální problém v cloudovém hraní a distribuci PC a konzolových her skrze něj. Ty se Microsoft zavázal vyřešit prostřednictvím bezplatných licenčních dohod na 10 let, které nabídl svým konkurentům, mezi něž patří Nvidia, Ubitus nebo Boosteroid. Ve zkratce to znamená, že nebude omezovat streamování her od Microsoftu a Activision Blizzard na svou vlastní službu službu. Upravené licence se navíc nemají vztahovat pouze na Evropu, ale společnost je chce uplatnit globálně.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose. — Brad Smith (@BradSmi) May 15, 2023

„Naše rozhodnutí představuje důležitý krok k ochraně hospodářské soutěže, protože díky cloudovému streamování her se hry od Activisionu dostanou na mnohem vyšší počet zařízení a k vícero spotřebitelům než kdy dříve. Závazky nabízené společností Microsoft poprvé umožní streamování takových her v jakékoliv cloudové službě, čímž se zlepší možnosti konkurence a příležitosti k růstu,“ okomentovala rozhodnutí Margrethe Vestager, výkonná víceprezidentka Evropské komise odpovědná za hospodářskou soutěž.

Microsoft ještě čeká dlouhá cesta, především pak ve zmíněné Velké Británii i Americe. Rozhodnutí EU by mohlo zvýšit jeho šance na úspěch, a to i přes nepříliš lichotivé vyjádření britského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který si stále tvrdě stojí za svým rozhodnutím.

Akvizici vedle Evropské komise zatím schválily regulační orgány v Brazílii, Chile, Srbsku, Saudské Arábii, Japonsku nebo Jižní Africe. Naopak třeba v Číně, Jižní Koreji, na Novém Zélandu nebo v Austrálii se o jejím osudu stále jedná.