Británie Microsoftu zablokovala akvizici Activision Blizzard

27. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Microsoft ve své snaze o akvizici Activision Blizzardu za téměř 70 miliard dolarů potřebuje překonat tři velké překážky v podobě souhlasu antimonopolních úřadů ve Velké Británii, v EU a v USA. Jenže se zdá, že klopýtá hned na té první, protože britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže Competition and Markets Authority (CMA) oznámil výsledky několikaměsíčního šetření chystané akvizice.

V krátkosti, odpověď zní „ne“. A to překvapivě nikoliv kvůli Call of Duty nebo možnému utlačování PlayStationu, ale kvůli obavám z dopadu na sektor cloudového hraní. Takové rozhodnutí v podstatě nikdo nečekal, obzvlášť, když se před měsícem do světa dostala zpráva o předběžných závěrech komise, kde stálo, že „obchod nepovede k omezení konkurence“.

Všeobecně se proto předpokládalo, že CMA akvizici odklepne, ale realita je nakonec jiná. Microsoft ihned ohlásil, že hodlá podat odvolání. Místopředseda firmy Brad Smith to komentoval: „Stále jsme odhodláni dotáhnout akvizici do konce a podáme odvolání. CMA svým rozhodnutím odmítá pragmatickou cestu k vyřešení obav ohledně zachování konkurence a odrazuje od technologických inovací a investic ve Spojeném království.“

„Už jsme podepsali smlouvy, díky kterým se oblíbené hry od Activision Blizzardu dostanou na 150 milionů dalších zařízení,“ pokračoval v narážce na smlouvu s Nintendem. „Jsme velmi zklamaní, že i po dlouhém jednání přišlo rozhodnutí, které zřejmě vychází z nedostatečného porozumění trhu a nepochopení, jak zmiňovaná cloudová technologie vlastně funguje,“ nebral si servítky Smith.

Očekávatelně ostrý komentář pak přišel i z Activision Blizzard: „Závěry CMA protiřečí ambicím Spojeného království stát se atraktivní zemí pro technologický byznys. Budeme agresivně spolupracovat s Microsoftem, abychom v odvolání toto rozhodnutí zvrátili.“

A pak ještě přitvrdili: „CMA svými závěry poškozuje britské občany, kteří musí čelit zhoršující se ekonomické situaci. Sami také přehodnotíme své plány pro růst ve Spojeném království. Malí i velcí inovátoři na celém světě vezmou na vědomí, že navzdory tomu, co se snaží tvrdit, si Británie byznys nepřeje.“

Okolo akvizice tedy bude minimálně v Británii ještě veselo. Nesmíme také zapomínat, že se Microsoft zároveň musí vypořádat s negativním postojem americké vládní agentury FTC, která se snaží obchod napadnout soudní cestou. Při tom všem se ještě též čeká na vyjádření Evropské komise, které by mělo přijít ke konci května.

Celkem se k akvizici hodlá vyjádřit šestnáct států a uskupení, teprve pět z nich chystaný nákup schválilo. Pro se zatím vyjádřila Brazílie, Chile, Saudská Arábie či Srbsko. Dokončení akvizice plánoval Microsoft původně na polovinu letošního roku, vyšetřování ho ale pravděpodobně posune nejdřív na příští rok.