Akvizice Activision Blizzard Microsoftem čelí velké překážce – žalobě vládní agentury USA

12. 12. 2022 10:04 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Microsoft se již 11 měsíců ze všech sil snaží uzavřít plánovanou akvizici společnosti Activision Blizzard za rekordních 1,5 bilionu korun, ale nemá na růžích ustálo. Proti tomuto spojení aktivně vystupuje společnost Sony, která se obává ztráty přístupu ke značce Call of Duty a dalším hrám, čímž by se mohlo oslabit postavení PlayStationu na trhu s konzolemi.

Akvizice takových rozměrů musí zároveň projít schválením regulačních úřadů na nejrůznějších trzích (nesmí vzniknout monopol), které se rovněž zdráhají jen tak to odklepnout a nelámat si s tím více hlavu.

Zatímco Brazílie a Saúdská Arábie akvizici již odsouhlasily, britské a evropské regulační orgány celou záležitost nadále důkladně prošetřují. A nyní se konečně ozval i úřad Federal Trade Commission za Spojené státy americké.

V jeho čele jsou čtyři členové rady, kteří hlasují buď pro, nebo proti schválení akvizice. A tři ze čtyř byli nakonec proti (dlouho to vypadalo na plichtu, v jejímž případě by došlo ke schválení akvizice), čímž pádem se celá věc odebere k soudu, kde tento orgán požaduje zastavení akvizice. Podle vyjádření úřadu by Microsoft akvizicí přišel k hodnotnému hernímu obsahu, který by mohl upřít konkurenci.

„Microsoft nám již dříve ukázal, že může a bude zamezovat v přístupu k obsahu svým herním rivalům,“ komentuje šéfka úřadu pro hospodářskou soutěž Holly Vedova fakt, že Microsoft dříve zakoupil Bethesdu a rozhodl se její Starfield vydat jen na Xboxech a počítačích, nikoliv na konkurenčních konzolích (tedy přesně tak, jak to odjakživa dělají v Sony).

„Dnes se snažíme zabránit společnosti Microsoft, aby získala kontrolu nad předním nezávislým herním studiem a využila ji k poškození konkurence na několika dynamických a rychle rostoucích herních trzích.“

„Společnost Microsoft by díky kontrole nad herními hity společnosti Activision měla prostředky i motiv k poškozování konkurence manipulací s cenami společnosti Activision, zhoršováním kvality her společnosti Activision nebo zkušeností hráčů na konkurenčních konzolích a herních službách, změnou podmínek a načasování přístupu k obsahu společnosti Activision nebo úplným odepřením obsahu konkurentům, což by vedlo k poškození spotřebitelů.“

K situaci se již vyjádřil jak prezident Microsoftu Brad Smith, tak CEO Activision Blizzard Bobby Kotick (díky Games Industry). Oba se shodli na tom, že akvizicí naopak dojde k vytvoření zdravého konkurenčního trhu, z něhož budou těžit zákazníci. Oba věří, že se to s komisí vyřeší (Microsoft například slibuje, že po akvizici bude omílané Call of Duty nově dostupné i na Switchi) a dojde k úspěšnému dokončení celého procesu.