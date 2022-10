Británie se zdráhá schválit akvizici Activision Blizzard a Microsoft si to nenechá líbit

13. 10. 2022 16:25 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Zatímco patřičné orgány v Brazílii a Saúdské Arábii již schválily záměr Microsoftu koupit společnost Activision Blizzard, ve Velké Británii mají s celou akvizicí problém. Pro nezasvěcené: Spojení studií takových rozměrů podléhá nejrůznějším průzkumům, aby se zamezilo vzniku monopolu a v Británii se přesně něčeho takového obávají.

Britský orgán Competition and Markets Authority (CMA) vydal sáhodlouhé prohlášení, v němž vyjadřuje znepokojení nad vlastnictvím značky Call of Duty. Pokud by se z budoucích her totiž staly exkluzivity Xboxu, silně by tím mohla utrpět konkurence v podobě Sony, tedy platforma PlayStation a její uživatelé. Úřad proto vyhlašuje hloubkové prozkoumání celé záležitosti a Microsoft s tím silně nesouhlasí.

Microsoft isn't happy with the UK's CMA regulator over its Activision Blizzard acquisition comments. It describes the regulator's concerns as "misplaced" and that it "adopts Sony’s complaints without considering the potential harm to consumers" 1/3 pic.twitter.com/nIWuVqyvSW — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

Společnost stojící za Xboxem a předplatným Game Pass označuje obavy CMA za nemístné a vyčítá CMA, že bez pořádného uvážení a kritického pohledu na věc přistupuje na obavy společnosti Sony, která navíc přikládá až přílišnou váhu značce Call of Duty.

Microsoft zdůrazňuje, že nevydat hry z této série na PlayStationu by bylo obrovským rizikem pro příjmy společnosti a připomíná, že společnost již dříve čistě a jasně prohlásila, že počítá s vydáváním her od Activision Blizzard na PlayStationech.

Aby tomu Microsoft dodal patřičnou tečku, pustil se víc nejen do Sony, ale i sám do sebe. Upozornil na fakt, že k roku 2021 měla Sony 280 exkluzivních titulů a vymezila se proti Game Passu, který odmítla zakomponovat do své platformy, a dokonce údajně studiím platí za to, aby své hry nedávala do Game Passu.

Microsoft dále poukazuje na svou „nedůležitost“, když přiznává, že v rámci konzolí se drží na posledním místě za konkurencí, na počítačích až na sedmém a na mobilních platformách prakticky vůbec nefiguruje. Zároveň nemá žádný důvod škodit jiným cloudovým službám, jelikož je jeho snahou přimět všechny konzumenty k přechodu na cloud gaming, aby se tato technologie vůbec mohla někam posouvat.

Microsoft zuří, ale to je v tuto chvíli asi tak jediné, co může dělat. CMA bude v rámci herního průmyslu naslouchat dalším a dalším společnostem, a utvářet si tak finální názor na možnost vzniku monopolu po spojení Microsoftu s Activision Blizzard. Uvidíme, jaký bude finální verdikt a zda se nakonec akvizice vůbec uskuteční.