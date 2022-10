Game Pass může za zhruba pětinu příjmů herní divize Microsoftu

11. 10. 2022 12:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nad výnosností herního předplatného Game Pass od Microsoftu visí od spuštění služby obrovský otazník. Vyplatí se něco takového nejen Microsoftu, ale i studiím, která umisťují své nové hry do Game Passu rovnou v den vydání?

Microsoft se dosud odhodlal podělit jen o počet předplatitelů, který k lednu roku 2021 činil 18 milionů, zatímco k lednu roku 2022 již 25 milionů. Nyní se dozvídáme i první čísla ze škatulky financí, byť na otázky výše stále ještě úplně neodpovídají.

S první informací o příjmech z provozování služby Game Pass přišel brazilský regulační orgán Brazil's Administrative Council for Economic Defense (díky TweakTown), který patří k těm, jež mají na starosti schválení chystané akvizice Activision Blizard společností Microsoft.

Dokument s výsledky šetření tohoto orgánu obsahuje tabulku porovnávající zastoupení čtyř předplatitelských služeb na trhu. Nejsou sice vyloženě jmenované, ale za Electronic Arts to nebude nic jiného než EA Play, za Nintendo to je Nintendo Switch Online, za Sony PlayStation Plus a za Microsoft právě Game Pass.

Tabulka zobrazuje výdělek služeb za fiskální období roku 2021 a jedná se pouze o konzolová předplatná, takže stále nevíme, jak se Game Passu daří na počítačích. Ale v poměru s konkurencí na konzolích je na tom víc než dobře. Za období, v němž měl již zmíněných 18 milionů předplatitelů, služba Microsoftu vydělala 2,9 miliardy dolarů, tedy zhruba 73,3 miliardy korun.

Je to 30 až 40 % výdělku ze všech čtyř zmíněných služeb. Sony si ukusuje 40 až 50 %, ale v tomto případě údaj o výdělku bohužel chybí. Nintendo zaujímá 10 až 20 % koláče s 23 miliardami korun a EA 0 až 10 % s utrženými 9 miliardami korun.

Zajímavé je dát si výdělek Game Passu do kontextu celé herní divize Microsoftu, o níž máme informace za dané období přímo od společnosti. Xboxové odvětví Microsoftu tehdy vydělalo 16,28 miliardy dolarů, tedy 411 miliard korun, čímž pádem by se konzolový Game Pass postaral o 18 % těchto příjmů. Microsoft ovšem za dané období specifikoval, že hry a služby mohly za 317 miliard korun, z čehož by tím pádem celých 30 % připadalo Game Passu.

Stále se nejedná o kompletní údaje, když v nich chybí příjmy z PC Game Passu, a podíl služby tak bude ještě větší, ale už teď je zjevné, že předplatné Microsoftu vydělává nemalé peníze.