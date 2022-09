Konec exkluzivity. Deathloop s hromadou dalších her rozšíří Xbox Game Pass

15. 9. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V rámci právě probíhajícího veletrhu Tokyo Game Show vystoupil i Microsoft, který přinesl několik oznámení týkajících se Xboxu a předplatného Game Pass. Asi největší novinkou je příchod rok staré hry Deathloop od tvůrců Dishonored a Prey na Xbox Series X|S, k němuž dojde už 20. září.

Tehdy se hra, které dal Pavel pro její vydařenou evoluci starších konceptů, zábavnou akci, variabilitu a stylizaci osm bodů z deseti, objeví i v předplatném Xbox Game Pass, kde obsáhne všechny dosud vydané updaty včetně nové aktualizace Goldenloop, která hru rozšiřuje o novou zbraň, schopnost, nepřátele a prodlouženou verzi konce příběhu.

Dále je od dnešního dne v předplatném na PC, Xboxu One a Xboxu Series X|S dostupné chválené japonské RPG Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, které v příštím roce doprovodí výborné pokračování Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Zatímco verze pro počítače vyšla už před třemi lety, na Xbox se tahle značka podívá vůbec poprvé.

zdroj: Blizzard

Od dnešního dne se v rámci předplatného můžete pustit taky do Assassin's Creed Odyssey a Danganronpa V3: Killing Harmony. 4. října pak Game Pass rozšíří předběžný přístup Overwatch 2 a i se svou novou hrdinkou Kiriko, které se blíž na zoubek můžete podívat v traileru výše.

V budoucnu se v Game Passu objeví i hry Wo Long: Fallen Dynasty (zkraje roku 2023), RPG Fuga: Melodies of Steel, v němž usadíte děti do tanku, či poslední díl série bojovek Guilty Gear s podtitulem Strive. V případě počítačového Game Passu dostanete 13. října ještě výbornou automatizační simulaci Dyson Sphere Program.

Microsoft dále oznámil například trojici dílů série Persona mířící na Xboxy a počítače s Windows. Persona 5 Royal vyjde již 21. října, záhy ji budou následovat tituly Persona 4 Golden a Persona 3 ve verzi Portable. Další novinky a podrobnosti týkající se Xboxu a Game Passu hledejte v oficiálním souhrnném článku.