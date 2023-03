Microsoft tvrdí, že exkluzivní Call of Duty by mělo nulový smysl

8. 3. 2023 11:23 | Novinky | autor: Jan Slavík

Britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže CMA si v prosinci loňského roku nechal vypracovat průzkum, jehož výsledky tvrdí, že pokud by si Microsoft z populární střílečky Call of Duty udělal exkluzivní titul, 15 % aktivních hráčů (tedy takových, kteří odehráli alespoň deset hodin nebo utratili víc než sto dolarů) by z PlayStationu přešlo na Xbox a 9 % na počítač. Sony by tak přišla o 24 % zákazníků.

Úřad na tom staví svou námitku vůči chystané akvizici Activisionu Microsoftem, protože by to prý Microsoft svádělo Call of Duty uzmout ostatním. Microsoft ovšem kontruje vlastním výzkumem, podle nějž by naopak na Xbox přešla jen 3 % hráčů.

„Jak ostatně říkáme celou dobu – vzít Call of Duty pryč z PlayStationu dává nulový obchodní smysl,“ říká k tomu Rima Alaily, viceprezidentka právnické divize pro hospodářskou soutěž Microsoftu. „Počet hráčů, kteří by přešli, je příliš malý na to, aby to Sony nějak ublížilo, a není dost velký, aby se nám podobná strategie vůbec vyplatila.“

Což je tak trochu polopravda. Jasně, i kdyby nakrásně jen 3 % hráčů přešla na Xbox, zbytek by zřejmě prostě přestal hrát Call of Duty, což by i tak pro Sony byla zřetelná finanční rána. A také je potřeba zmínit, že průzkum Microsoftu se ptal, kdo by si kvůli přechodu koupil Xbox a možnost hrát na počítači zcela ignoroval, zatímco CMA zkoumala, kdo by jakýmkoliv způsobem přešel jinam.

zdroj: Infinity Ward

Ale hlavně je tenhle mírně únavný tanec okolo horké kaše jen změtí úvah co by kdyby. Microsoft opakovaně prohlašuje, že Call of Duty exkluzivní nebude, a dokazuje to třeba i podepsanou smlouvou s Nintendem, kde se zavazuje střílečku dalších deset let vydávat na jeho platformy. Nebrání se podobné úmluvě ani se Sony, takže výzkumy ohledně hypotetických situací, které s největší pravděpodobností nenastanou, jsou vcelku irelevantní.

Horká kaše je podle mého názoru Game Pass. Nikomu se to evidentně nechce říct na plná ústa, ale myslím, že je to právě předplatné Microsoftu, z čeho má Sony ve skutečnosti vítr. Microsoft se netají plány na něj Call of Duty nakonec umístit, čímž by neporušil slib ohledně exkluzivity, ale kdo by se pak hnal za střílečku utratit sedmdesát eur na PlayStationu, když by ji mohl mít za drobáky na Game Passu?

Víme sice, že pokud akvizice zdárně proběhne, Microsoft převezme i smluvní závazky Activisionu, mezi nimiž je též zákaz vydávání Call of Duty v rámci předplatných. Ale ten nebude platit donekonečna, a hra by se tak nakonec dříve či později na Game Pass nejspíš podívala. To je ten trn v oku, ne hypotetická a značně nereálná exkluzivita.

Dost spekulací. Tak či tak, konečné rozhodnutí CMA padne 26. dubna. Bude to perný konec měsíce, protože o den dřív, 25. dubna, se Microsoft dozví také závěry Evropské komise.