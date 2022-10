Call of Duty do Game Passu jen tak nepřijde

20. 10. 2022 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zájem Microsoftu o akvizici Activision Blizzard se konkurenční společnosti Sony vůbec nelíbí a mezi oběma majiteli platforem, kteří v posledních letech působili spíše jako staří přátelští kolegové, se naplno rozhořela obchodní válka, kterou si obě firmy vyřizují přes (stále ještě docela taktní) prohlášení klíčových osobností vedení i přes nejrůznější protesty u rozličných institucí.

Jedním z nejšťavnatějších jablek sváru je série Call of Duty, kterou společnost Sony považuje za natolik zásadní videoherní produkt, že by její přechod po křídla Microsoftu výrazně vychýlil rovnováhu konkurenčního prostředí. Microsoft kontruje tvrzením, že i bez Call of Duty je Sony stále ve velmi silné pozici, navíc má i v nejbližších letech slavná a extrémně úspěšná série stříleček vycházet také na PlayStationu.

I pokud by ovšem akvizice nakonec proběhla ke spokojenosti Microsoftu a Call of Duty se vedle ohromné spousty dalších značek Activisionu Blizzard stalo majetkem softwarového giganta, neznamená to automaticky, že by nové díly rovnou při vydání vstupovaly do nabídky služby Game Pass, jak je tomu u titulů z dílen studií pod Microsoftem zvykem.

Důvodem je starší dohoda mezi Activision Blizzard a Sony, která tento krok zakazuje na blíže nespecifikovanou dobu v řádu let. Společnosti Sony a Activision uzavřely během minulé generace dohodu o společném marketingu a tento vztah udržují dodnes, přičemž i letošní Call of Duty získalo exkluzivní výhody pro PlayStation.

Regulační úřady stále posuzují akvizici ze strany Microsoftu, která měla podle původního plánu finišovat zhruba v polovině příštího roku. Hlavním důvodem jsou obavy z monopolní pozice společnosti, zejména v současné atmosféře slučování studií pod křídla hrstky velkých hráčů na poli herního průmyslu.