Sony se moc nelíbí chystané odkoupení Activision Blizzard Microsoftem

2. 8. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V polovině letošního ledna planetu obletěla zpráva o plánované akvizici vydavatelství Activision Blizzard. Microsoft se vytasil s těžko odmítnutelnou částkou 1,5 bilionu korun (1 500 miliard), se kterou vedení Activisionu souhlasilo. Ale takové akvizice se nedají vyřešit přes noc a potřebují souhlas nejrůznějších orgánů, zejména těch antimonopolních.

Souhlas musí udělit úřady pro ochranu hospodářské soutěže po celém světě, a to včetně Brazílie. Proč klást důraz zrovna na Brazílii? Protože tamější úřady jsou velice otevřené a poskytují spoustu informací široké veřejnosti. Včetně vyjádření technologických firem k chystané akvizici.

Jejich přepis s překladem publikoval uživatel Idas na fóru Resetera a ze všech zpovídaných firem působí negativně jen Sony. Společnosti Warner Bros., Bandai Namco, Ubisoft a Riot Games nevidí v akvizici problém, neboť pro každou hru Activisionu se najde konkurence.

S tím ale Sony nesouhlasí. Dle jejího vyjádření nemá konkrétně série Call of Duty konkurenci žádnou. Podle společnosti jsou hry z této série definicí žánru FPS, mají hluboce zakořeněnou komunitu, takže by ani stejně kvalitní hra od jiného studia neměla šanci konkurovat (Battlefield o tom ví své), a mají prý dokonce takový vliv, že u hráče rozhodují o výběru konzole.

Dle dodatečných informací Eurogameru Sony připomněla, že Call of Duty je jedinou herní značkou, která se v roce 2019 zařadila do desítky nejlukrativnějších zábavních značek po boku Hvězdných válek, Harryho Pottera, Pána prstenů či Hry o trůny.

Takový přístup Sony je pochopitelný. Již několik let se značkou spolupracuje, hráči na PlayStationech mají například předběžné přístupy či obsah navíc oproti ostatním platformám. Rovněž jde o jednu z nejprodávanějších her na PlayStationech, ale i celkově.

Nicméně Sony není tím, kdo bude rozhodovat o povolení či zamítnutí plánované akvizice. To si jen brazilský antimonopolní úřad vyžádal komentáře známých velkých firem z branže, aby na jejich základě rozhodl. A protože Sony jako jediná z dotazovaných společností tvrdí, že Call of Duty nemá konkurenci, nemusela by to pro Microsoft být vážnější překážka v cestě za získáním Activision Blizzard.