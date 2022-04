Akcionáři Activision Blizzard schválili odkoupení Microsoftem

29. 4. 2022 23:18 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Společnost Activision Blizzard včera oznámila, že její akcionáři souhlasí s nabídkou Microsoftu na odkoupení společnosti. Během speciálního meetingu se více než 98 % zúčastněných vyslovilo pro.

Microsoft letos v lednu ohlásil své plány na akvizici Activision Blizzard při ceně 95 dolarů za jednu akcii celkem za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Dokončení obchodu má proběhnout do 30. června 2023, kdy firmě končí fiskální rok.

Akcie AB se na burze momentálně obchodují za 76,14 dolarů za kus, což je téměř o čtvrtinu nižší částka, než za ně slibuje Microsoft. Akvizice je tak pro akcionáře momentálně velmi výhodná a s šéfem Activisionu Bobbym Kotickem v čele v ni vkládají velké naděje.

Podle serveru Axios by si při odprodání sám Kotick, který patří k nejlépe placeným CEO v Americe, mohl přijít na 22milionový bonus. Není známé, kolik akcií společnosti má nad rámec toho v soukromém vlastnictví. Vidinu zlatého padáku může nicméně ohrozit komise správní rady pověřená vyšetřováním sexistické firemní kultury a dalších problémů, s nimiž se Activision roky potýkal. Kotick měl o toxických poměrech vědět, a dokonce je i krýt.

Dle článku Jasona Schreiera pro ekonomický deník Bloomberg jsou ale i přes úspěšné splnění jednoho z kroků k dokončení akvizice burzovní makléři z Wall Streetu vůči transakci poměrně skeptičtí. I proto akcie zůstávají o tolik pod Microsoftem nabízenou hodnotou a včera klesly vůbec nejvíc od oznámení akvizičních plánů.

Obchod totiž bude muset schválit ještě americká vládní agentura Federal Trade Commission (FTC), jejíž současná prezidentem Bidenem dosazená šéfka Lina M. Khan důrazně brojí proti konsolidacím ohrožujícím férovou hospodářskou soutěž, a to zejména v technologickém sektoru. Pod jejím vedením agentura loni zabránila Nvidii koupit firmu Arm a zkraje roku také znovuzahájila vyšetřování monopolizace Mety, kdy cílí na oddělení Instagramu a WhatsAppu.

Investoři mají obavy z toho, že FTC akvizici zablokuje, případně ji postihnou výrazné průtahy. Schválit ji budou muset i příslušné orgány pro ochranu hospodářské soutěže v Evropské unii a Číně.

Pokud se obchod nakonec uskuteční, stane se Microsoft třetí největší herní firmou na světě. Firma už přislíbila ponechat Call of Duty multiplatformní, u dalších her zejména z portfolia Blizzardu nicméně není jasné, zda by vyšly i na PlayStationu. Diablo IV ani Overwatch 2 po posledním odkladu nemají datum vydání a nevyjdou dřív než příští rok.