Sony očekává, že hry od Activisionu zůstanou multiplatformní

20. 1. 2022 15:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Úterní oznámení o akvizici Activision Blizzard firmou Microsoft za bezprecedentních 1,5 bilionu korun hernímu světu vyrazilo dech. Předchozí držitel rekordu, vydavatelství Take-Two, si svou rekordní akvizici Zyngy v hodnotě 256 miliard korun mohlo užívat jen necelý týden. Dokončení transakce je plánované do poloviny příštího roku, do té doby budou společnosti zatím fungovat odděleně.

Je předčasné odhadovat, jak tahle událost ovlivní budoucnost herního světa, už ale stihla otřást burzou – akcie Sony se na chvíli propadly o 13 %. Mluvčí japonské společnosti zároveň poskytl úplně první stručné vyjádření ke konkurenční akvizici pro Wall Street Journal: „Očekáváme, že Microsoft dodrží smluvní dohody a bude se i nadále starat o to, aby hry od Activisionu byly multiplatformní.“

Activision dlouhá léta platil za jednoho z blízkých obchodních partnerů Sony, kupříkladu Call of Duty se na PlayStationu dostávalo nejrůznějších výhod, bonusů a drobných exkluzivit. Šéf Xboxu Phil Spencer se pro Bloomberg nechal slyšet, že není cílem Microsoftu přetahovat herní komunity z jiných platforem. Na druhou stranu ani v případě odkupu ZeniMaxu a Bethesdy se Microsoft po prvotní opatrnosti a marketingových frázích nezdráhal oznámit, že příští díl série The Elder Scrolls na PlayStationu nevyjde.

Prozatímní oficiální vyjádření společnosti Activision Blizzard zní následovně: „Po dokončení transakce dodržíme všechny stávající dohody. Podobně jako v případě odkoupení Minecraftu Microsoftem, nemáme v plánu odstraňovat jakýkoliv obsah z platforem, kde momentálně funguje.“ Je tak velmi nepravděpodobné, že by z PlayStationu zmizelo třeba Call of Duty: Warzone, případně že by ho tvůrci během roku 2023 přestali zásobit obsahem, který na ostatní platformy dorazí.

Jestli ale na PlayStation dorazí i eventuální příští Call of Duty, případně další z chystaných her z portfolia Activision Blizzard jako třeba Diablo IV, to je těžké odhadovat. Nabízí se i varianta, že si sérií akvizic chce Microsoft otevřít dveře na PlayStation pro svůj Game Pass, protože tolika potenciálním exkluzivitám už Sony nebude moct říct ne. Jisté ovšem je, že si od 1,5bilionového nákupu nějakou návratnost slibovat musí.