The Elder Scrolls VI budou exkluzivitou pro PC a Xbox

16. 11. 2021 13:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po odkoupení Zenimaxu včetně dceřiného studia Bethesda společností Microsoft se to dalo čekat, ale teď to tu máme černé na bílém: Nadcházející díl Elder Scrolls nevyjde na PlayStation. V novém rozhovoru pro britský magazín GQ to uvádí šéf Xboxu Phil Spencer.

Obavy majitelů konzolí od Sony se potvrdily už v případě Starfieldu, jehož vydání Bethesda plánuje za rok, taktéž jako exkluzivitu pro Xbox a PC. Spencer říká, že v případě Elder Scrolls VI to firma v této chvíli vidí stejně.

zdroj: Archiv

„Není to o tom, že bychom ostatní platformy chtěli potrestat, osobně věřím tomu, že i ostatní konzole mohou pokračovat v růstu. Ale v případě Xboxu chceme nabídnout kompletní balík toho, co máme. Což je třeba případ Elder Scrolls VI. Je to případ všech našich značek,“ tvrdí Spencer.

Tímto krokem by se nicméně Microsoft připravil o poměrně rozsáhlou hráčskou základnu – ačkoliv firma neuvádí konkrétní čísla, PlayStation 5 v prodejích Xbox Series X zatím na plné čáře poráží. Na druhou stranu, pokud na konzolích od Sony bude absentovat jedna z největších herních značek, může to budoucí trendy do značné míry ovlivnit. Microsoft by si přirozeně přál, aby se The Elder Scrolls VI staly hrou dekády, podobně jako se to povedlo Skyrimu.

Právě výroční edice The Elder Scrolls V: Skyrim minulý týden vyšla i na PlayStation, stejně jako na něm neabsentuje Minecraft od Mojangu vlastněného Microsoftem, Fallout 76 nebo The Elder Scrolls Online spolu s pravidelnými updaty. Šéf Bethesdy Todd Howard se před pár měsíci nechal slyšet, že je pro něj obtížné si představit, že by šesté Elder Scrolls na PlayStationu nevyšly. Ale zdá se, že i obtížně představitelné věci se mohou stát.

Je ironické, že jedna z nejlepších her letoška, Deathloop, naopak nevyšla na Xboxu, a to kvůli exkluzivitě, kterou Bethesda se Sony uzavřela ještě před onou velkou akvizicí Microsoftem. Ani hororová střílečka Ghostwire: Tokyo, na jejíž vydání se teprve čeká, zpočátku na Xboxu nebude.