The Elder Scrolls VI vyjde až po Fable a Avowed

3. 8. 2021 14:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vyhlížíte The Elder Scrolls VI? Tak ještě ukliďte dalekohled do skříně, protože další díl slavné série od Bethesdy je v pořadí chystaných AAA titulů pod Microsoftem až na třetím místě. A to navzdory tomu, že ho studio oznámilo už na E3 2018, byť jen kratičkým teaserem.

V podcastu IGN Unlocked se k tématu vyjádřil šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer, který přijal pozvání u příležitosti 20. narozenin Xboxu. Microsoft si loni pořídil Bethesdu a související studia v rámci rekordní akvizice, na benefity tohoto nákupu si ale ještě chvíli počkáme. Spencer navíc uvedl, že další díl The Elder Scrolls vyjde až po novém Fable, na němž momentálně pracují autoři z Playground Games.

Kromě toho další díl ságy předběhne i RPG Avowed, které vzniká v dílnách Obsidian Entertainment. Na otázku, zda na sobě tyto hry nebudou kanibalizovat, odpověděl Spencer záporně a s tím, že jsou jednak podstatně odlišné a ani nevyjdou ve stejném období.

Ani jedna z trojice zmíněných her nemá dosud termín vydání, novinář a insider Jeff Grubb ze serveru VentureBeat nicméně tvrdí, že Avowed a Fable vyjdou až v roce 2023 spolu s Perfect Dark a Senua's Saga: Hellblade II. Jde nicméně jen o jeho skromný odhad. Z oficiálních zdrojů pak víme, že v příštím roce má vyjít Starfield, a to přesně 11 let po vydání The Elder Scrolls V: Skyrim, tedy 11. listopadu 2022.

Otázkou tak stejně zůstává, kdy přesně přijde na The Elder Scrolls VI (které ještě nemá ani podtitul odkazující na zasazení, spekuluje se ale o Hammerfellu) řada. Bude to dřív než patnáct let od vydání předchůdce?