The Elder Scrolls VI v Hammerfellu? Nový obrázek rozvášnil komunitu

5. 1. 2021

Od oznámení šestého dílu letité série The Elder Scrolls už uběhlo dva a půl roku a nic nového jsme se v mezičase nedozvěděli. Neznáme ani podtitul hry, která je stále označovaná pouze jako The Elder Scrolls VI. Asi proto, že podtitul by fanouškům vyzradil víc, než je teď v zájmu studia. Nicméně novoroční přání, které se v poslední prosincový den loňského roku objevilo na oficiálním Twitteru The Elder Scrolls, zvedlo fanoušky ze židle.

Jediný obrázek a dvě prosté věty daly do pohybu spoustu spekulací o možném zasazení budoucí hry. „Přepište minulost a zmapujte budoucnost. Tak šťastný Nový rok!“ stojí v příspěvku, který doprovází obrázek s mapou Skyrimu a třemi, dost možná úmyslně rozmístěnými, svíčkami.

Transcribe the past and map the future.

Here's to a Happy New Year! pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Jedna svíčka je položená mimo mapu Skyrimu na nezmapovanou oblast provincie Hammerfell. Tato oblast je v souvislosti s The Elder Scrolls VI předmětem spekulací už dlouho a umístění svíčky by mohlo být dalším důkazem. A pokud existuje spojitost mezi novoročním přáním a obrázkem, pak tato svíčka jednoznačně odkazuje na zmíněné „zmapování budoucnosti“.

„Přepsání minulosti“ by zase odpovídala svíčka přímo na mapě Skyrimu, která ukazuje na místo v blízkosti hlavního města Solitude. Že by příští TES v rámci příběhu ovlivnilo události Skyrimu? Mohlo by, když přihlédneme ke spekulaci, že první svíčka nepoukazuje pouze na Hammerfell, ale i možné časové zasazení hry.

Datum 4E 182 pravděpodobně značí, kdy byla tato mapa vytvořena, ale s trochou fantazie by mohlo jít i o rok, v němž se odehraje The Elder Scrolls VI. To by znamenalo, že potenciální TES VI: Hammerfell by předcházelo TES V: Skyrim o 19 let. Tato mapa každopádně není ničím novým, jelikož se dříve prodávala ve fyzické podobě v obchodech.

Třetí svíčka je nejzáhadnější. Když budeme vycházet ze souvislosti s popiskem, měla by ukazovat na něco, čeho se dočkáme letos. Samotné The Elder Scrolls VI to rozhodně nebude, jelikož to má podle oficiálních zpráv vyjít až po sci-fi Starfield, o kterém víme úplně stejné nic. Svíčka navíc není vůbec na stole s mapou, ale nad ním, z čehož fanoušci v aktivním vláknu na Redditu usuzují, že symbolizuje nebe nad Tamrielem, a tedy samotný Starfield.

Proti mluví mince vedle ní, které pocházejí ze sběratelské edice rozšíření Greymoor pro The Elder Scrolls Online (díky, Rock, Paper, Shotgun!). Na druhou stranu se TESO loni odehrávalo ve Skyrimu a letos bude zasvěcené Oblivionu, takže svíčka sice může poukazovat na nový obsah do TESO, ale vracet se ke Skyrimu nezní pravděpodobně.

Celé by to samozřejmě mohlo znamenat i cokoliv jiného. Co třeba spojitost se spekulovaným seriálem od Netflixu? Ten by se klidně mohl odehrávat ve Skyrimu (jehož dějiny by přepisoval) a přilehlém Hammerfellu (který by zmapoval) a mohli bychom v něm navštívit jak Solitude, tak Greymoor…

Nakonec je potřeba mít na paměti, že celé toto novoroční přání nemusí znamenat vůbec nic a Bethesda si jen skvěle vystřelila ze svých fanoušků. Když nic jiného, alespoň v nich zažehla nové vášně a poskytla půdu k příjemnému fantazírování. Co si o tom myslíte vy?