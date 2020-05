O The Elder Scrolls VI ještě roky neuslyšíme

Jeden z fanoušků to už nemohl vydržet a obrátil se na Twitteru na Peta Hinese, viceprezidenta společnosti Bethesda zodpovědného za marketing a styk s veřejností. A Pete mu odpověděl, ne však k jeho radosti.

„Bude to až po Starfieldu, o kterém nevíte prakticky vůbec nic. Takže pokud po mě chcete detaily teď, a ne až za několik let, asi nezvládám pořádně ukočírovat vaše očekávání,“ píše Hines v odpovědi na Twitteru.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.