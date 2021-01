Netflix možná chystá seriál podle The Elder Scrolls

4. 1. 2021 16:20 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Zatím jde o nikým nepotvrzenou zprávu a můžeme tak akorát opatrně věřit Danielu Ritchtmanovi (díky GameRant), který má mít zákulisní informace, ale prý se chystá seriálová adaptace fantasy RPG série The Elder Scrolls.

Nevíme, zda půjde o animovaný seriál po vzoru úspěšné Castlevanie, nebo o hraný seriál po vzoru ještě úspěšnějšího Zaklínače, ale pravděpodobně to druhé, jelikož Netflix podle tvrzení Ritchtmana chce, aby TES bylo minimálně tak úspěšné jako právě Zaklínač.

Pravdivost této zprávy by nebyla překvapivá, Netflix šlape do adaptací videoher, co to jenom jde. Bethesda má navíc v přípravě seriál podle Falloutu, který pro konkurenční Amazon Prime Video produkují tvůrci famózního Westworldu.

Pokud se zvěsti o hraném seriálu The Elder Scrolls potvrdí, tak doufejme, že mu Netflix vymezí opravdu štědrý rozpočet, a dočkáme se tak velkolepého fantasy seriálu.