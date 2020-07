Tvůrci Westworldu chystají seriál podle Falloutu

3. 7. 2020 9:42 | autor: Patrik Hajda

The Last of Us a Halo nejsou jedinými seriály, které se pokusí zadaptovat výborné herní série. Svého televizního zpracování se konečně dočká i postapokalyptické RPG Fallout. A dá se říct, že je v moc dobrých rukou. Hlavními tahouny seriálu se stávají Lisa Joy a Jonathan Nolan z Kilter Films, kteří se proslavili výborným seriálem Westworld.

A protože se tato dvojice nedávno upsala společnosti Amazon, půjde o exkluzivitu kanálu Amazon Prime Video. Mezi výkonnými producenty nebude chybět Todd Howard z Bethesda Games Studios a James Altman z Bethesda Softworks. Do mixu producentů se nakonec zařadí ještě společnost Lionsgate.

Na pořádné detaily o seriálu podle Falloutu je ještě brzy. Tvůrci se akorát dušují, že zachovají zasazení, tedy drsnou postapokalyptickou pustinu nastupující po utopické společnosti vidící budoucnost v nukleární energii. Nebude chybět ani osobitý humor známý z her.

Vrátíme se s televizními obrazovkami do Washingtonu? Virginie? Kalifornie? Nebo se seriál vydá do dříve neprozkoumaných končin do doby, které se žádná z her ještě nevěnovala? Odpověď hned tak nezjistíme. Projekt je momentálně na začátku, takže se seriálem podle Falloutu v brzké době určitě nepočítejte.

Myslíte si, že Bethesda teď začne víc šlapat do rozšiřování svých světů na nová média? Představit si The Elder Scrolls jako seriál není moc složité a dobrých fantasy na díly není nikdy dost (Zaklínač a chystaný Pán prstenů prostě nestačí). Nebo rovnou celovečerní filmy? Doufejme, že se seriál Fallout povede a bude tak odrazovým můstkem pro další kvalitní neinteraktivní zábavu.