Režisér Černobylu natočí pilotní díl seriálu The Last of Us pro HBO

9. 6. 2020 10:36 | autor: Šárka Tmějová

Herní postapo The Last of Us: Part II dorazí exkluzivně na PlayStation 4 příští týden, není to ale jediná věc, která se kolem téhle značky chystá. V březnu Naughty Dog oznámil, že se pracuje na seriálové adaptaci v koprodukci s HBO. O scénář se postará šéf vývoje herní předlohy Neil Druckmann spolu se scenáristou a producentem seriálu Černobyl, Craigem Mazinem.

Podle serveru Hollywood Reporter se k nim přidá další jméno spojené s kriticky oceňovaným televizním dílem o havárii jaderné elektrárny. Jeho režisér Johan Renck zrežíruje minimálně pilot chystaného seriálu na motivy The Last of Us. Renck má mimo Černobylu zkušenosti s režií třeba z dalšího televizního zombie světa, The Walking Dead, nebo z Breaking Bad.