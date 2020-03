HBO chystá seriál The Last of Us v čele se scenáristou Černobylu

PlayStation 4 PlayStation 3 PS4 Pro

- Téma autor: Šárka Tmějová

Pokračování skvělého postapokalyptického dramatu The Last of Us se na PlayStation 4 dostane letos v květnu, Naughty Dog má ale v rukávu ještě jedno oznámení, které si budou moct užít všichni bez rozdílu platforem. Minimálně těch herních. Studio totiž spolu s HBO chystá televizní adaptaci ze světa ovládaného houbovitou infekcí. Projektu bude šéfovat producent a scenárista seriálového Černobylu, Craig Mazin. K ruce mu bude šéf vývoje herní předlohy Neil Druckmann.

Seriálové The Last of Us bude vznikat v koprodukci HBO se Sony Pictures Television a PlayStation Productions. Mimo Mazina a Druckmanna se na vzniku televizního seriálu bude produkčně podílet také Evan Wells, prezident Naughty Dog.

Zatím není úplně jasné, jestli půjde o přímou adaptaci příběhu hry, nebo nějaký spin-off, ale podle serveru Hollywood Reporter bude seriál sledovat události prvního dílu. A jelikož The Last of Us: Part 2 vychází už 29. května, vznikne jistě dost příběhového pozadí pro eventuální další série.

Oznámení doprovází vzájemná chvála vznikajícího kreativního týmu. „Neil Druckmann je bezpochyby tím nejlepším vypravěčem v rámci herního průmyslu a The Last of Us je jeho magnum opus. Léta jsem snil o příležitosti adaptovat jeho dechberoucí práci a je mi ctí s Neilem spolupracovat,“ nešetří superlativy Craig Mazin.

„Od první chvíle, kdy jsme si s Craigem měli šanci sednout a popovídat, mě ohromuje jeho přístup k příběhům i jeho láska a to, jak chápe The Last of Us. V Černobylu Craig s HBO vytvořili napínavý, trýznivý a emocionální mistrovský kus. Nedokážu si představit lepší parťáky, s nimiž bychom měli přivádět k životu seriálové The Last of Us,“ opětuje komplimenty Neil Druckmann.

Podle spoluprezidenta Sony Pictures Television Chrise Parnella v rámci firmy ani zdaleka nepůjde o poslední videoherní adaptaci. Naopak by mělo jít o první seriálovou vlaštovku následovanou dalšími projekty ve spolupráci s PlayStation Productions.

Snaha natáčet na motivy The Last of Us tu není poprvé. Podle Druckmanna se ale plány na filmovou adaptaci postapokalyptického dobrodružství zvrhly v projektové peklo, o němž v roce 2016 prohlásil, že se už roky vůbec nepohnulo. Před dvěma lety záležitost onoho filmu uzavřel s tím, že už nechce, aby kdy vznikl.

Na seriály se tohle opatření podle všeho nevztahuje, držíme tedy Joelovi a Ellie všechny palce, ať se jim přechod na televizní obrazovky podaří co nejlépe.