Prokletý film Uncharted má podle Toma Hollanda jeden z nejlepších scénářů, jaké kdy četl

- Oznámení Autor: Václav Pecháček

Šuškanda se potvrdila. Po včerejším úniku informací Sony oficiálně oznámila brzké (24. srpna) spuštění služby PlayStation Now na PC ve vybraných evropských zemích (zatím jen Holandsko, Belgie, Velká Británie). To znamená, že si na svém počítači můžete za měsíční předplatné zahrát i dosud exkluzivní PS3 tituly včetně The Last of Us nebo Journey. V herní knihovně jich najdete přes 400. Nepůjde ovšem o klasické PC porty, protože PS Now je streamovací služba, která vám bude hry přehrávat z cloudu přes internet. Rychlé a stabilní připojení je tím pádem nutností. A navíc si můžete nechat zajít chuť na hry z PS4, které PS Now, logicky, nenabízí. celý článek