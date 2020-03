Ve filmu Uncharted bude hrát Antonio Banderas. Našel se i sedmý režisér

- Téma autor: Patrik Hajda

Problémová filmová adaptace adventurní série Uncharted našla svého sedmého režiséra, přidala pár více či méně známých herců a je odhodlaná konečně dotáhnout natáčení do konce. Pokud vše půjde podle plánu, nejspíš vůbec poprvé, tak nás Sony vytáhne do kina přesně za rok.

Prokletý snímek Uncharted během dekády v přípravě ztratil už šest režisérů, ale z nějakého důvodu se pokaždé najde další, který to s tvůrčím týmem zkusí. Sedmým v pořadí je Ruben Fleischer, který stojí za hororovou komedií Zombieland včetně jejího loňského pokračování a přičichl i k superhrdinům se snímkem Venom. Kvalita jeho práce je taková kolísavá a kdo ví, zda bude právě on tím režisérem, který dotáhne Uncharted do konce.

Spolu s touto zprávou se zároveň dozvídáme o třech nových hercích, kteří doplní stávající hvězdy Toma Hollanda v roli Nathana Drakea a Marka Wahlberga coby Sullyho. Nejzvučnějším z nových jmen je určitě Antonio Banderas, který se zapsal do našich srdcí rolí obávaného strážce Zorra, ale objevil se například i ve snímcích Desperado a Tenkrát v Mexiku.

Dalším hereckým přídavkem je Tati Gabrielle, kterou můžete znát jako Prudence Blackwood z aktuální série Netflixu Sabrinina děsivá dobrodružství (Chilling Adventures of Sabrina). A nakonec počítejte se Sophií Taylor Ali, které jste mohli fandit v hororu Vadí nevadí (Truth or Dare). Ani u jedné z nových postav neznáme jejich role, ale Antonio Banderas by si klidně mohl střihnout nějakého záporáka.

Film Uncharted bude mít premiéru 5. března 2021, tedy za předpokladu, že bude skutečně a konečně natočen. Pokud se opět vyskytnou problémy, dá se očekávat další velký odklad, jelikož hlavní hvězda Tom Holland musí natočit dalšího Spider-Mana, který má mít premiéru taktéž v příštím roce.