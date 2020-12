The Elder Scrolls Online čeká rok v Oblivionu

11. 12. 2020 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Obrovské MMORPG The Elder Scrolls Online se za dobu svého trvání v rámci kontinentu Tamriel podívalo do Morrowindu a Skyrimu, tedy světů, které dříve dostaly svá vlastní RPG ze světa The Elder Scrolls.

Ale mezi Morrowindem a Skyrimem vyšla ještě jedna hra, jejímuž světu se bude TESO věnovat v roce 2021. Těšte se na pekelný Oblivion, respektive jeho brány v sezóně Gates of Oblivion. Bethesda nás během nočního udělování cen The Game Awards obšťastnila prvním trailerem, který toho ale bohužel zas tolik neprozrazuje.

Spící elfka má vidiny plné zkázy, která pravděpodobně co nevidět udeří. A útok podle všeho povede daedrický princ Mehrunes Dagon, který by mohl být hlavním záporákem příštího roku. TESO totiž pokračuje v tradici ročních sezón, takže se můžete těšit na několik větších a několik menších rozšíření rozvíjejících příběh Oblivionu.

V tuto chvíli si musíme vystačit jen s tímto krátkým, ale krásným videem, zatímco podrobnější informace o chystaném obsahu zazní v rámci odhalujícího streamu ve čtvrtek 21. ledna ve 23:00.