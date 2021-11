Diablo 4 a Overwatch 2 se znovu odkládají, šéfka Blizzardu odchází

3. 11. 2021 9:54 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ještě ani neskončil rok 2021 a už tu máme informace o tom, že některé tituly, které jsme opatrně vyhlíželi v roce příštím, vydání určitě nestihnou. Řeč je o dvou očekávaných hrách od Blizzardu, jmenovitě o Diablu IV a Overwatch 2.

Informace o odkladu se k nám dostala během zveřejnění finančních výsledků za třetí kvartál letošního roku. Oficiálním zdůvodněním jsou změny zaměstnanců na mnoha klíčových vedoucích pozicích, z nichž vyplývá, že by si oba (pro firmu velmi zásadní) projekty zasloužily čas navíc, aby mohly dosáhnout plného potenciálu.

Není se ostatně čemu divit, vývoj Overwatch 2 opustil na jaře šéf vývoje Jeff Kaplan, který byl se značkou zdánlivě neoddělitelně propojen, v září odešel i producent série Chacko Sonny. Diablo 4 zas přišlo o šéfa vývoje Luise Barrigu a hlavního designera Jesse McCreeho, jehož jmenovec, kovboj z Overwatch, musel projít změnou identity. Aktuálním šéfem vývoje čtvrtého pekelného dobrodružství je Joe Shely.

Masivní aféra, která se kolem Blizzardu spustila kvůli obžalobě kalifornského Úřadu pro spravedlivé podmínky v zaměstnání a ubytování, zkrátka otřásla samotnými základy společnosti a plánovaná vydání her tím samozřejmě trpí.

Není to navíc to jediné, co bude společnost muset řešit. Před časem došlo ke změně struktury jejího vedení, když po rezignaci prezidenta J. Allena Bracka bylo vedení firmy rozděleno mezi ředitelku studia Vicarious Visions Jen Oneal a veterána z herní divize Microsoftu Mika Ybarru. Oneal ale nyní na pozici končí, aby se dle svých slov mohla věnovat tématu průniku diverzity a her.

Ve svém prohlášení nicméně dodává, že neodchází kvůli současným poměrům v Blizzardu, ale naopak je velmi inspirována a motivována aktuální vášní změnit stav ve firmě.

Ybarra se tak okamžitě stává jediným šéfem Blizzardu, zatímco Oneal přechází pod křídla Activisionu a jejím současným úkolem bude rozdělení grantu v hodnotě jednoho milionu dolarů, který společnost věnovala neziskové organizaci Women in Gaming věnující se kultivaci rovnosti a diverzity v herním prostředí.

Blizzard momentálně prožívá očistnou éru, otázkou zůstává, jak dlouho bude trvat, než se chystané herní projekty znovu dostanou do plynulého vývoje. Diablo IV ani Overwatch 2 ale raději příští rok nečekejte.