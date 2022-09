Když se dva perou, třetí se směje. EA soudí, že exkluzivita Call of Duty by pomohla Battlefieldu

20. 9. 2022 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akvizice společnosti Activision Blizzard firmou Microsoft stále ještě není dokončená, jelikož spojení takto velkých subjektů podléhá spoustě schvalovacích procesů v mnoha regulačních orgánech a státech, které se navíc ptají jiných herních firem na názor.

Třeba takové Sony se budoucnost, v níž je značka Call of Duty v rukách Microsoftu, vůbec nelíbí, jelikož se hra na PlayStationu prodává víc než slušně a hráči tam mívají i exkluzivní výhody. S akvizicí hrozí, že by se Call of Duty časem mohlo stát exkluzivitou platforem Xbox a Windows, přestože Microsoft zatím nic takového neoznámil, ba naopak zavrhl. Microsoft dokonce podal návrh prodlužující smlouvu o vydávání hry na PlayStationu, který se ale v Sony nesetkal s nadšením.

Zatímco Sony protestuje a Microsoft se snaží akvizici dokončit, třetí vzadu v tom vidí příležitost. Je jím společnost Electronic Arts, konkrétně její šéf Andrew Wilson, který se na toto téma rozpovídal na konferenci Communacopia + Technology, čehož si všimli v Mp1st.

„Ve světě, kde se mohou vyskytnout otázky ohledně budoucnosti Call of Duty a toho, na jakých platformách bude nebo nebude, je podle mě platformová nezávislost a naprostá multiplatformnost obrovskou příležitostí pro Battlefield,“ nechal se slyšet Wilson.

Značka Battlefield to v poslední době neměla lehké, když Battlefield V nenaplnil očekávání a Battlefield 2042 vyloženě selhal a krátce po vydání po něm neštěkl pes. Za takových okolností není překvapivé, že by se EA líbilo, kdyby na PlayStationu neměli konkurenci v podobě Call of Duty a hráčům by se Battlefieldu třeba i zželelo, kdyby neměli jinou možnost. Uvidíme, jak to nakonec bude s tou (ne)exkluzivitou Call of Duty a jaký to bude mít vliv na segment prémiových, primárně multiplayerových stříleček.