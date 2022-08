Microsoft se brání: Exkluzivní Call of Duty by podle něj nebylo výhodné

12. 8. 2022 13:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vztahy mezi Microsoftem a Sony jsou v posledních dnech pořádně napjaté. Už včera jsme vás informovali o tom, jak Microsoft obvinil Sony z uplácení studií třetích stran za to, aby své tituly neumisťovala do předplatného Game Pass. Americká společnost tímto způsobem kontruje obavám ze strany té japonské, které se nelíbí plánovaná akvizice vydavavatelství Activision Blizzard Mircrosoftem a poukazuje především na to, že umístění Call of Duty do Game Passu by mohlo výrazně narušit férové konkurenční prostředí.

Microsoft v dokumentaci, kterou poskytl brazilské vládě, znovu ubezpečuje, že z Call of Duty neplánuje udělat exkluzivní titul pro vlastní platformy. Dodává, že by v takovém případě slavná série zkrátka nezvládala dostatečně vydělávat.

Exkluzivní podoba Call of Duty by dle slov zástupců společnosti musela přinést tak obrovský příliv nových uživatelů do ekosystému Xbox, aby vyrovnala ztrátu ostatních platforem. Samotná exkluzivita navíc údajně přináší další náklady, které jsou specifické pro každý konkrétní titul. Povaha těchto nákladů byla ovšem z dokumentu odstraněna.

„Implicitní obavy společnosti Sony ohledně exkluzivity obsahu Activision Blizzard jsou neopodstatněné, cílem společnosti Microsoft je i nadále zpřístupňovat hry Activision Blizzard na konkurenčních konzolích,“ uvedl Microsoft ve své výpovědi.

Není zcela jasné, jak velký vliv mohou mít stížnosti Sony na úspěšné dokončení akvizice Activision Blizzard ze strany Microsoftu. V současné době rekordní obchod za bezmála 70 miliard dolarů zkoumá britský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výsledek by měl být známý 1. září.