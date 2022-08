Sony podle Microsoftu platí studiím, aby své hry nedávala do Game Passu

11. 8. 2022 11:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli navenek působí vztahy mezi Sony a Microsoftem téměř idylicky a významné osobnosti PlayStationu i Xboxu nešetří na sociálních sítích vzájemnou chválou, v pozadí zuří ostrý konkurenční boj o uživatele, k němuž obě platformy přistupují odlišně. Zatímco zelená strana sází na výhody předplatného Game Pass, ta modrá se stále soustředí na konzervativnější přístup skrz vysokorozpočtové exkluzivní tituly. Do segmentu rozsáhlých katalogů her v rámci předplatného vstoupila teprve nedávno s vyššími stupni PlayStation Plus.

Vzájemné soupeření ale nemusí být vždy na první pohled viditelné pro běžné uživatele. Vyplývá to z obsáhlého dokumentu, který Microsoft předal brazilské vládě v souvislosti s probíhající akvizicí vydavatelství Activision Blizzard a souvisejících studií. Společnost v něm tvrdí, že Sony platí vývojářským studiím takzvaná „blokovací práva“, která mají zamezit publikování jejich her v rámci předplatného Xbox Game Pass.

Sedmadvacetistránkový dokument je reakcí na nedávnou stížnost, kterou Sony předalo brazilským úřadům právě v souvislosti s akvizicí Activision Blizzard. Hlavní část této stížnosti se točila kolem značky Call of Duty, kterou japonská společnost považuje za natolik důležitou, že může ovlivňovat zákaznické rozhodování o pořízení platformy. Její zařazení do Game Passu by prý významně omezilo konkurenceschopnost PlayStationu.

Microsoft kontruje tím, že dokázal Game Pass vybudovat i bez portfolia Activisionu, tudíž přítomnost Call of Duty není tolik zásadní. Navíc se znovu zavázal k tomu, že ze slavné FPS série nehodlá udělat exkluzivní titul pro své platformy. Microsoft dodává, že je to právě Sony, kdo považuje exkluzivní obsah za zcela zásadní aspekt svého podnikání v herním průmyslu, a tak jsou výtky vůči nakládání se značkou Call of Duty názorově nekonzistentní.

Podle Microsoftu strach Sony nevychází z toho, že kvůli Call of Duty nebude firma schopna s Microsoftem soupeřit, ale že strategie předplatných, která za nízkou cenu nabízejí velké množství obsahu, ohrozí obchodní model, který se točí kolem konkrétního zařízení a pro něj vyvíjených titulů.

Celá situace se zřejmě bude ještě dlouho vyvíjet. Rekordní akvizici Activision Blizzard v hodnotě necelých 70 miliard dolarů momentálně prověřuje britský Úřad pro hospodářskou soutěž a termín pro rozhodnutí je stanoven na 1. září letošního roku.