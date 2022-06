I u nás už funguje inovované PlayStation Plus. Nabídka je silná, provedení kulhá

23. 6. 2022 12:28 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nová verze PlayStation Plus, která nabízí různé stupně předplatného s různou měrou obsahu, k dnešnímu dni dorazila i do Evropy a tuzemští hráči mohou její nabídku od ranních hodin využívat. Kromě základního předplatného, na kterém se prakticky nic nemění, jsou nově k dispozici také stupně Extra, který navíc nabízí knihovnu několika stovek her z PS5 a PS4, a Premium, kde k tomu najdete ještě knihovnu her ze starších konzolí od Sony a možnost streamování obsahu. Dalším benefitem nejvyššího stupně předplatného je pak přítomnost časově omezených trialů nových her.

Sám už jsem se nabídkou stupně Premium během dopoledne probíral a je třeba říct, že ačkoli je nabídka obsahu úctyhodná, rozhodně je na čem pracovat. Prozatím největší problém spatřuji v naprosto nepřehledném uživatelském rozhraní, které nerozděluje hry podle platforem (a nejde je podle nich ani filtrovat), navíc jsou mnohdy ve zcela nesmyslných kategoriích.

Když jsem si navíc chtěl zahrát Infamous 2 z PS3, zjistil jsem, že hra v nabídce vůbec není uvedena a musíte ji ručně vyhledat přes symbol lupy, což mě vede k otázce, kolik dalších titulů je tímto způsobem skryto. Bohatě by stačilo několik jednoduchých záložek zahrnujících všechny generace a poznámka o tom, jakou hru lze stáhnout a kterou můžete jen streamovat, případně kdy je možno obojí.

Co se týče streamování, vyzkoušel jsem Red Faction z PlayStationu 2 (a zhrozil se nad přehozenou vertikální osou, kvůli které musím svého horníka na Marsu ovládat jako letadlo). Zmíněné Infamous 2 z třetího PlayStationu sice funguje obstojně, ale graficky zestárlo tak moc, až mi to lámalo srdce, pokud to ovšem není kvalitou obrazu kvůli streamu. Ta je obecně diskutabilní: Možná mám růžové brýle, ale i God of War: Ascension si pamatuji trochu hezčí, možná jsem ho ale jen kdysi hrál na o něco menší obrazovce.

Poněkud nepříjemné překvapení mi ovšem přichystal God of War pro PlayStation 4, který je zcela zjevně streamován ve verzi pro základní konzoli, a nenabízí tedy ani volbu režimu Quality či Performance. Stejně tak streamovaný obsah z nějakého důvodu nenabízí možnost zapnout HDR. Bohužel i na mém velmi slušném domácím připojení pořád platí, že streamování je v současné době kompromisní řešení, a pokud máte rychlý internet, pořád se vám vyplatí si (rychle) kýženou hru stáhnout.

Pokud netoužíte po starších hrách, je pro vás tedy nyní asi optimální nabídka stupně Extra, která skutečně nabízí hromadu her od first i third party vývojářů. Naleznete v ní i zásadní hity pro PlayStation 5, jako jsou Demon's Souls nebo Returnal a další. Doufám, že se brzy dočkáme rozumného uživatelského rozhraní a že bude nabídka jen bobtnat. Zejména segment her z PS1 a PS2 nabízí spoustu legend, jejichž absence je nepochopitelná.