Inovované PlayStation Plus představuje hry. Doplní ho předplatné od Ubisoftu

17. 5. 2022 10:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už příští měsíc dozná předplatné PlayStation Plus zásadních změn a po dvanácti letech fungování na docela jednoduché bázi nabídne mnohem komplexnější paletu služeb. Společnost Sony v příspěvku na oficiálním blogu přinesla několik zásadních informací, které by mohly potenciální zákazníky velmi zajímat.

Předně jsme získali alespoň částečnou představu o tom, jaké hry nová knihovna přinese. Kromě těch na současnou a minulou generaci se totiž máme dočkat i klasických titulů z prvního a druhého PlayStationu a handheldu PSP, vyšší stupně předplatného pak nabídnou i streamované klasiky z PlayStationu 3.

A není to zrovna nejúchvatnější nabídka pod sluncem. Rozhodně má co dohánět a můj první dojem je spíše slabý. Pokud bych měl vyzdvihnout jeden element, kterým PlayStation drtí svou zelenou konkurenci, pak je to síla letitých a oblíbených značek. Z tohoto pohledu je nepochopitelné, proč v nabídce nefiguruje třeba kompletní série God of War, všechny díly stříleček Killzone a Resistance a další first party klasiky.

Je samozřejmě třeba počítat s tím, že se zatím jedná o pouhou ochutnávku a plná knihovna bude bohatší, pokud ale toto mají být ty nejsilnější kusy, nemohu se ubránit lehkému zklamání, které se navíc vztahuje i na starší tituly od vývojářů třetích stran. Místo Tekkenu 2 by službě logicky slušel daleko populárnější třetí díl, nejbolestivější je ale absence Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, který si historicky dosud mohli zahrát výhradně majitelé PlayStationu 3.

O poznání pozitivnější zprávou je ovšem příchod služby Ubisoft+ na platformu PlayStation a také její implementace do vyšších tierů PlayStation Plus. Ani tady se to ovšem neobešlo bez malého háčku. Předplatitelé stupně Premium totiž nedostanou plnohodnotný Ubisoft+, jenom jeho o něco chudší variantu Ubisoft+ Classics, tedy vybraný soubor populárních značek, mezi které patří třeba Assassin's Creed, The Division nebo For Honor.

Nová podoba PlayStation Plus byla po dlouhém období spekulací oznámena koncem letošního března. Spojuje v sobě PS Plus a PS Now, detailní rozbor jednotlivých tierů si můžete přečíst v našem starším článku. Pozitivní zprávou je, že streamovaný obsah, který se nám původně měl vyhnout, bude nakonec dostupný i v tuzemsku a na Slovensku.