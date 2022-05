Sony se brání vlastnímu Game Passu. Snížil by prý kvalitu her

12. 5. 2022 10:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už příští měsíc se dočkáme zásadních změn v předplatném PlayStation Plus. Služba do sebe implementuje streamovací platformu PS Now a nabídne několik cenových úrovní s různým objemem obsahu. Více podrobností si o tom můžete přečíst ve starších zprávách, tuzemské hráče navíc určitě potěší, že nakonec i u nás bude nejvyšší stupeň k dispozici bez kompromisů.

Ačkoli je nová podoba PlayStation Plus srovnávána s konkurenčním Game Passem, který Microsoft provozuje na Xboxu a PC, liší se minimálně v jedné důležité vlastnosti: Zbrusu nové hry od studií Sony v ní nebudou k dispozici v den vydání. First party studia ze stáje Microsoftu oproti tomu svá Halo, Forzy a veškeré další exkluzivní tituly do Game Passu dávají okamžitě s vydáním plné verze, což ze služby činí ještě atraktivnější volbu.

Sony má ale pro své rozhodnutí zcela pádné důvody. Finanční ředitel Hikori Totoki v nedávném rozhovoru navázaném na zveřejnění finančních výsledků společnosti znovu zdůraznil, že pokud by firma měla následovat model konkurence a uvádět své hry od prvního dne do předplatného PlayStation Plus, zcela nevyhnutelně by musela snížit jejich produkční hodnoty, a tím pádem také kvalitu.

Stejný názor v minulosti vyjádřil i výkonný ředitel Jim Ryan. Stejně jako Totoki věří, že Sony musí jít dál cestou vysokých investic do vývoje, které zajišťují solidní kvalitu vydávaných titulů od oblíbených studií, jako je Santa Monica, Naughty Dog nebo třeba Guerrilla Games.

O tom, do jaké míry služby jako Game Pass ovlivní podobu her a herní průmysl jako takový, jsme opakovaně spekulovali i my v našich Fight Clubech. Ačkoli je model „hraju hned bez dalších velkých investic“ pro hráče velice lákavý, vzbuzuje pochybnosti o dlouhodobé udržitelnosti, především v případě stále rostoucích cen AAA vývoje. Zatímco pro menší hry může být Game Pass velkou výhodou, z nedávné minulosti víme, že například ani kooperativní střílečce Outriders z loňského roku smlouva s Microsoftem na launch v Game Passu nepomohla k tomu, aby vydavatel dostal zpět náklady na vývoj.

Nejdůležitější argument je ovšem bezpochyby ten, že Sony v tuto chvíli svůj model měnit nemusí. Díky solidní základně first party studií a silným značkám, které je firma schopna pravidelně vydávat v rozumných intervalech a s odpovídající kvalitou, ji do experimentů prozatím nic netlačí. Zda ji konkurence nakonec do jiné pozice dožene, to ukáží příští roky.

