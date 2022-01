Phil Spencer hodnotí potenciální PlayStation Game Pass kladně

18. 1. 2022 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, že se v Sony chystají na výraznou proměnu služby PlayStation Plus, se spekuluje už nějaký čas. Jason Schreier ze serveru Bloomberg nedávno přišel se zprávou, že plánovaný projekt Spartacus má spojit dohromady streamovací službu PS Now s předplatným PS Plus a nabídnout uživatelům tři stupně obsahu, přičemž v tom nejvyšším by byly k dispozici hry ze všech generací konzole PlayStation.

Služba má logicky konkurovat Game Passu od Microsoftu, který na podobném principu funguje několik let a v nejvyšší verzi kombinuje hned několik předplatných dohromady. K údajným plánům Sony se nyní vyjádřil šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer, který uvedl, že by šlo o zcela pochopitelný a smysluplný krok.

„Netvrdím, že my máme všechno už dokonale vyřešené, ale myslím si, že správnou odpovědí je umožnit hráčům konzumovat jaký obsah chtějí, kdekoli chtějí a být vůči nim transparentní se svými plány. Když vidím, že se u nás chtějí ostatní inspirovat, co se týče služeb podobných Game Passu nebo větším důrazem na PC, nevidím to nutně jako potvrzení našich kroků, ale spíše jako nevyhnutelnou budoucnost,“ řekl Spencer magazínu IGN.

Spencer také dodal, že je zapotřebí dalších inovací a posouvání hranic, protože současná pozice Game Passu na trhu je dána tím, že s ním přišli první, ne tím, že by ostatní nedokázali jeho úspěch replikovat. Ze Sony zatím oficiální informace o možné nové podobě PS Plus nepřišla. Nevíme ani, zda potenciální inovovaná verze předplatného bude okamžitě k dispozici ve všech teritoriích, v Česku například zmíněná streamovací služba PS Now stále oficiálně nefunguje.