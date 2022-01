Sony stahuje z prodeje předplatitelské karty pro PS Now. Dostaneme brzy nový Game Pass?

13. 1. 2022 10:47 | Novinky | autor: Pavel Makal

Služba PlayStation Now existuje od roku 2014, i když do naší domoviny se dosud nedostala. Předplatné cloudového streamování obsahu na platformách od Sony se ovšem v minulosti stalo předmětem spekulací hovořících o inovaci služby PlayStation Plus a o tom, že by do ní mohlo být integrováno právě PS Now.

Jak to vypadá, společnost Sony by už mohla podnikat první kroky k tomuto cíli. V Británii totiž k 21. lednu pozastavuje prodej karet s předplatným PS Now. Jeff Grubb ze serveru VentureBeat sdílel interní dokument řetězce Game, který upozorňuje, že karty mají být z prodejen staženy 19. dne tohoto měsíce. Konkrétní důvody ovšem chybí.

Už před časem přišel Jason Schreier z Bloombergu s informací, že Sony bude letos na jaře měnit podobu služby PlayStation Plus. Ta by nově měla mít několik stupňů, přičemž ten první by fungoval tak jako dosud, druhý by hráčům otevřel rozsáhlý katalog her na PS4 (a v budoucnu i PS5), a ten třetí by podle Schreierových informací obsahoval dokonce knihovnu ze všech předchozích konzolí od Sony, a to včetně handheldů. Tím by se firma do značné míry přiblížila konkurenčnímu Game Passu.

Z oficiálních zdrojů zatím žádné informace nepřišly, dá se ale očekávat, že s ohledem na stahování karet z oběhu je oznámení záležitostí několika týdnů.