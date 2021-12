Sony údajně chystá vlastní odpověď na Xbox Game Pass

7. 12. 2021 15:16 | Novinky | autor: Pavel Makal

Služba Xbox Game Pass je jednoznačně největším tahákem platforem Microsoftu, do kterých redmontský gigant v posledních letech investuje nemalé prostředky. Možnost zahrát si všechny first party hry v den vydání bez nákladů nad rámec předplatného je příjemný bonus, obrovská a stále doplňovaná knihovna představuje absolutní zvrat ve způsobu konzumování her.

Konkurenční společnost Sony v současné době nemá alternativní službu, která by se s Game Passem mohla měřit. To se ale má v budoucnosti změnit. Alespoň to tvrdí známý novinář Jason Schreier z magazínu Bloomberg. Podle něj v Sony pracují na projektu s krycím jménem Spartacus, který má být přímým vyzyvatelem Game Passu.

Podle Schreierových informací má v zásadě jít o kombinaci PlayStation Plus a PlayStation Now, tedy služby, která v naší zemi stále není oficiálně dostupná, přičemž patrně zůstane branding zavedeného PS Plus a PS Now bude samostatně ukončeno.

SCOOP: Sony is planning a new subscription service, code-named Spartacus, to take on Xbox Game Pass. It's being pitched as a three-tier service that will merge PlayStation Now with PlayStation Plus. Highest tier could include PS1/PS2/PSP games https://t.co/rz5tC3ExcR — Jason Schreier (@jasonschreier) December 3, 2021

Budoucí podoba služby má nabídnou tři úrovně. Tou první bude dle Schreiera PS Plus tak, jak jej známe nyní. Předplatné hráčům poskytuje možnost hrát online, každý měsíc dostanou několik her zdarma kromě toho mohou využívat cloud pro ukládání pozic a využívat exkluzivní slevy v PS Store. Na druhém stupni předplatného by se hráčům měla otevřít knihovna her pro PS4 a PS5, nejzajímavější je nicméně stupeň číslo 3.

Na něm totiž má údajně být k dispozici široká knihovna her ze všech generací PlayStationu, a to včetně handheldů PSP a Vita. Sony navíc údajně vylepšuje schopnosti svých cloudových služeb, po vzoru Microsoftu tak možná poskytne své hry i na mobilních platformách.

Schreier tvrdí, že by služba měla na trh dorazit na jaře. Nemáme prý ale očekávat, že by Spartacus po vzoru Game Passu nabídl velké exkluzivity od Sony hned v den vydání.