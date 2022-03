Projekt Spartacus je realitou. PlayStation Plus se v červnu výrazně promění

29. 3. 2022 14:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dlouhodobé spekulace se potvrdily a k výrazné proměně předplatného PlayStation Plus v dohledné době skutečně dojde. Společnost Sony před několika okamžiky oficiálně oznámila plánované spojení služeb PS Plus a PS Now a novinky, které z toho vyplývají.

Jak už naznačovaly starší úniky informací, nová podoba předplatného nabídne tři varianty s odstupňovanou cenou, ale přirozeně také různými benefity. Na nejnižší úrovni stojí PS Plus Essential, tedy varianta, kterou jsme mohli využívat dosud. Ta bude uživatelům poskytovat službu v nezměněné podobě, a bude tedy zahrnovat on-line multiplayer, cloudové savy a pravidelné měsíční hry zdarma.

Dále vznikne stupeň s názvem Extra, který kromě základních benefitů obsahuje katalog až 400 oblíbených titulů pro PlayStation 4 a 5, a to jak od first party studií, tak od vývojářů třetích stran. Hry z tohoto katalogu si můžete stáhnout na konzoli, cena je stanovena na 14 eur měsíčně, případně 40 eur čtvrtletně a 100 eur ročně.

Finální stupeň nese název Premium a vyjma všech uvedených výhod nabídne knihovnu až 340 titulů z minulých generací PlayStationu. Z PS3 půjde o hraní skrz cloud, starší generace včetně PSP umožní stažení do konzole. Kromě toho tento stupeň také nabídne streamování her, které jsou v nabídce Extra a Premium, a to včetně těch pro PS4, ovšem pouze na trzích, kde je momentálně k dispozici PS Now, naší země se to tedy momentálně netýká. Premium má v Evropě stát 17 eur měsíčně, 50 eur čtvrtletně nebo 120 eur ročně.

Pro tyto případy ostatně vznikla ještě jedna varianta, a sice PlayStation Plus Deluxe. To má nabídnout v zásadě ty samé benefity jako Premium, vyjma streamovacích možností. Má také nabídnout příznivější cenu, zatím ovšem neznáme konkrétní částku. Součástí nejvyššího stupně mají být také zpřístupněné trial verze nových her.

Co se týče knihovny her, má služba při launchi nabídnout takové tituly, jako je Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 nebo Returnal. Bližší informace se dozvíme s blížícím se termínem spuštění, který je plánován na letošní červen.

Pro srovnání, služba Xbox Game Pass pro konzole či PC vyjde v ČR na 259 korun, Ultimate verze obsahující obě platformy, cloudové hraní, Live Gold a EA Play na 339 korun, tedy zhruba 14 eur měsíčně.