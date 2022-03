Bude nová verze předplatného PlayStation Plus představena už tento týden?

28. 3. 2022 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Možná už tento týden se dočkáme odhalení nové podoby služby PlayStation Plus, o jejíž inovaci se hovoří od loňského podzimu. Alespoň to tvrdí Jason Schreier z magazínu Bloomberg, který o plánech Sony informoval už v minulosti.

Takzvaný projekt Spartacus má v sobě kombinovat služby PlayStation Plus a PlayStation Now, přičemž druhá jmenovaná nebyla dosud v tuzemsku oficiálně dostupná. Kromě již zavedených vlastností, jako je možnosti hrát online, využívat cloudové savy a získávat pravidelně hry zdarma, by měla nová verze nabídnout několik stupňů předplatného.

V těch vyšších bychom se dle úniků a spekulací měli dočkat i titulů z minulých generací PlayStationu. Není zatím jasné, zda by fungovaly na nové konzoli v rámci zpětné kompatibility, nebo by byly do zařízení streamovány přes cloud. V každém případě by ale šlo o masivní rozšíření knihovny a možnost obsáhnout obrovskou porci herní historie sahající až do poloviny 90. let minulého století a startu prvního PlayStationu.

Společnost Sony se k těmto informacím ani v minulosti, ani nyní zatím nevyjádřila, nezbývá tedy než čekat na oficiální odhalení. Ačkoli Spartacus nemá být přímou a rovnocennou odpovědí na konkurenční Game Pass, rozhodně je načase, aby bylo předplatné PS Plus výrazněji inovováno.